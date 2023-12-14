"Окружение Часова Яра" и "путь к Краматорску": в ISW объяснили, как лгут командиры ВС РФ

По словам аналитиков, некий российский инструктор сравнил информацию о "полуокружении" ВСУ вокруг Часова Яра с неоднократными заявлениями о подобном положении вокруг Авдеевки, что, однако, не мешает ВС РФ нести большие потери на этом участке фронта.

Инструктор российского штрафного подразделения "Шторм-Z" пожаловался, что представители командования нерегулярных формирований РФ распространяют в российских СМИ нелогичные и ложные утверждения, по которым у аудитории формируется излишне оптимистичное впечатление о положении на передовой. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 13 декабря.

Сообщается, что заместитель командира отряда "добровольцев" ввел в заблуждение "серьезное" российское СМИ, заявив, что добровольческие отряды якобы перерезали последний путь для снабжения ВСУ в районе Бахмута и Соледара и что якобы захват этих территорий открывает путь к Краматорску.

По словам упомянутого инструктора, еще один заместитель командира подразделения нерегулярных войск отметил, что Силы обороны Украины якобы оставляют свои позиции возле Часова Яра и не контролируют дороги в этом районе, и что в таких условиях российские войска смогут продвинуться к Богдановке (5 км от Бахмута) и создать "полуокружение" вокруг Часова Яра.

По сути, заявлялось, что российские силы угрожают населенному пункту, который находится значительно дальше текущих линий фронта, и могут добиться тактической победы.

Такие прогнозы были названы нелогичными, инструктор допустил, что представитель командования мог перепутать названия населенных пунктов в своих оценках. Он также сравнил заявления о создании полуокружения вокруг Часового Яра с неоднократными заявлениями российских источников о том, что подобное положение наблюдается вокруг Авдеевки. Вместе с тем эти заявления не мешают российским войскам и дальше гибнуть в упомянутом районе, иронизировал инструктор из штрафного подразделения ВС РФ.

Он также привел заявления от 13 декабря одного из "военкоров", который обычно публикует адекватные репортажи с фронта. В сообщении упоминались слова российского военнослужащего, действующего под Бахмутом, о том, что Богдановка — "стратегический" населенный пункт, захват которого позволит российским войскам продвинуться к Часовому Яру и отрезать украинскую логистику.

Инструктор усомнился в том, что тот, кто это сказал, понимает значение слова "стратегический" и представляет карту украинской территории. По его словам, чтобы добраться до Часова Яра, российским войскам пришлось бы продвинуться через несколько населенных пунктов в низине.

Такие упреки российского инструктора согласуются с тем, как ISW составляют свои карты, отметили аналитики и привели в пример заявленное российской стороной продвижение под Авдеевкой, которое на поверку оказалось на 3,5 км дальше геолоцированной карты.

Российские "военкоры" прежде сообщали, что российский Генеральный штаб все чаще требует положительных сводок от командиров на передовой, а на нерегулярные формирования ВС РФ и другие источники, возможно, оказывают давление, чтобы те составляли позитивные отчеты.

Напомним, что в последние несколько дней ВС РФ предпринимали попытки прорыва в районе Работино и несколько продвинулись. Но до захвата населенного пункта оккупационным войскам еще далеко.

Также сообщалось, что в РФ вернулись к риторике, которая использовалась до вторжения, и очертили карту Украины в пределах Львовской области.