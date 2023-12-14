"Когда мы достигнем своих целей": Путин назвал условия наступления мира в Украине (видео)

По словам главы Кремля, украинские власти продолжают симпатизировать нацистам, поэтому Россия продолжит так называемые "демилитарицию" и "денацификацию".

Президент России Владимир Путин 14 декабря на "Прямой линии" в прямом эфире ответил на вопросы россиян и сделал ряд заявлений касательно Украины. Об этом стало известно в ходе трансляции мероприятия.

По его словам, цели так называемой "специальной военной операции" не поменялись в Украине.

"Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Цели не меняются: денацификация, демилитаризация, нейтральный статус Украины", — заявил Путин.

Далее Путин традиционно обвинил власти Украины в нацизме и упоминал приглашение в парламент Канады во время визита Владимира Зеленского 98-летнего Ярослава Гуньки, оказавшегося ветераном 14-й гренадерской дивизии Ваффен-СС "Галичина".

"Говорили [власти Украины], что никакого роста вот таких настроений нет. Ну как же нет? Когда национальный герой — известный не просто националист, а нацист Бандера. Возведен в ранг национального героя. А когда руководитель сегодняшней администрации киевской на глазах у всего мира стоя аплодирует бывшему солдату СС, напрямую участвовавшем в Холокосте, в уничтожении полутора миллиона евреев в Украине, русских и поляков", — заявил Путин.

Поэтому, по мнению главы Кремля, вопрос "денацификации" Украины до сих пор актуален.

При этом он заявил, что Украина получила все обещанное Западом вооружение и получит еще. Среди полученной помощи российский лидер перечислил 420 танков, при этом он заявил, что в ходе контрнаступления ВСУ якобы было уничтожено 747 танков и "почти 23000 бронемашин различного класса".

"Украина почти ничего не производит, ну пытается что-то там сохранить, но поти ничего, все привозят на халяву. Но эта халява может закончиться. Но будут еще давать", — заявил Путин.

По его мнению, уничтоженная техника в Украине — "это и есть демилитаризация", которая будет продолжаться, так как Киев не хочет вести переговоры с Кремлем.

"Есть и другие возможности или договориться, или решить силовым путем. Вот к этому и будем стремиться", — сказал Путин.

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Напомним, 13 декабря стало известно, что президент РФ Владимир Путин впервые назначил российских военкоров "доверенными лицами" в своей президентской избирательной кампании.