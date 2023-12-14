Почти 500 тысяч в армии: Путин заявил, что второй волны мобилизации в РФ не будет (видео)

По словам российского президента, ежедневно в военкоматы РФ якобы приходят около 1,5 тысячи мужчин, которые хотят воевать в Украине.

Президент России Владимир Путин на итоговой "Прямой линии" 14 декабря заявил, что Кремль не планирует проводить вторую волну мобилизации, утверждая, что к концу года наберут нужное количество добровольцев. Об этом стало известно в ходе трансляции мероприятия.

Согласно данным президента РФ, в рамках частичной мобилизации в армию было призвано 300 тысяч человек. Далее был переход к набору военных по контрактам, и на данный момент в армии насчитывается 486 тысяч человек.

При этом Путин утверждает, что количество добровольцев, готовых идти служить на контрактной основе, не уменьшается, и ежедневно в военкоматы России якобы приходит около 1,5 тысячи человек.

"Мы начали широкую кампанию по привлечению людей на добровольной основе. Планировали к концу года набрать 400 тысяч с небольшим. На вчерашний вечер было набрано 486 тысяч. И поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины, не сокращается, полторы тысячи ежедневно", — заявил Путин.

Также было отмечено, что в зоне боевых действий в Украине находится 244 тысячи мобилизованных. Среди них сформированы подразделения для обслуживания техники, так как среди мобилизованных оказалось много квалифицированных специалистов.

Путин также отметил, что 41 тысяча мобилизованных была уволена из армии из-за проблем со здоровьем или из-за достижения предельного возраста.

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Напомним, в ходе "Прямой линии" Путин рассказал, когда в Украине наступит мир. По его словам, Россия до сих пор ставит за цель "демилитаризацию" и "денацификацию Украины.