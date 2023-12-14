В РФ диверсии на нефтебазе "Роснефти" замаскировали под учения МЧС, — ГУР

Неизвестные взорвали резервуар с горючим, в результате чего на объекте вспыхнул пожар, говорят в разведке.

В РФ на нефтебазе в Воронеже прогремел взрыв. Местные власти, чтобы не сеять панику, сообщили, что это были учения МЧС. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что 12 декабря на территории нефтебазы компании "Роснефть" в городе Воронеж прогремел взрыв.

"Неизвестные противники путинского режима взорвали резервуар с горючим, в результате чего на объекте вспыхнул пожар. Чтобы скрыть факт диверсии и собственную неспособность обеспечить безопасность на критических объектах, местные воронежские вожди придумали "обучение подразделений министерства по чрезвычайным ситуациям" прямо у "многотонной" цистерны с горючим", — сообщают в ГУР.

В разведке сыронизировали, что следователям, которые расследуют взрыв на нефтебазе, трудно понять, под какие "учения" маскируют их работу.

Напомним, что ВСУ успешно освоили новую стратегию борьбы. Впервые бойцы одновременно нанесли удары по российским генераторам помех и приземлили российские дроны.

Ранее сообщалось, что россияне атаковали украинских пограничников на Запорожье "пустыми" дронами. Они растеряли боевой заряд по дороге к украинским позициям.