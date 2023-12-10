Расстрел "Беса": россияне сообщили о смерти пилота РФ, которого расстреляли в Воронеже

Пропагандист, который ведет Telegram-канал Fighterbomber, отверг версию о причастности украинских спецслужб к ликвидации пилота.

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Преподаватель Военно-Воздушной Академии ВВС РФ Евгений Бестужев-Рюмин под псевдонимом "Бес" умер в результате ранений. В Telegram-канале Fighterbomber, который ведет бывший военный летчик РФ, а ныне пропагандистский блогер, сообщили подробности.

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В сообщении говорится о том, что в пилота якобы выпустили из огнестрельного оружия семь пуль, а обстоятельства и причины до сих пор точно неизвестны. При этом местные власти утверждают, что не было никакого летчика, а он вообще уволился две недели назад. Он отверг версию о причастности украинских спецслужб к ликвидации оккупанта.

"Нет никакого украинского следа", — говорится в заметке.

Расстрел "Беса" в Воронеже

На территории города Воронеж в РФ утром 9 декабря расстреляли российского военного летчика с позывным "Бес". Как сообщили российские СМИ, неизвестные лица применили пистолеты и открыли огонь по военнослужащему. В результате стрельбы оккупант получил ранения, его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Представители местной власти сразу никак не отреагировали на происшествие.

Позже на Fighterbomber опубликовал сообщение, в котором автор канала возмутился так называемым опровержением. Он написал, что пилот действительно попал под пули и в тяжелом состоянии находится в больнице, где за его жизнь борются медики. Причем в сообщении уточняли, что всего в летчика попали семь раз.

Как утверждают OSINT-аналитики, автором телеграм-канала является капитан ВС РФ Илья Туманов, который как минимум до 2020 года был помощником штурмана истребителя-бомбардировщика Су-34. Он активно выступает за так называемую "СВО".

Напомним, 6 декабря в СМИ появилась информация о смерти бывшего нардепа Верховной Рады и предателя Украины. Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что он был важной составляющей российской пропагандистской машины, и если бы он добровольно сдался в руки украинского правосудия, то находился бы сейчас в безопасности.