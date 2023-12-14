Мобилизация в Украине: еще одна категория граждан сможет получить право на увольнение, — нардеп

По словам члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Марьяны Безуглой, в законодательство планируют внести изменения, которые будут касаться увольнения и отсрочки от военной службы.

Изменения, которые обсуждаются в украинском законодательстве относительно мобилизации, могут включать в себя возможность предоставления отсрочки от службы для людей, имеющих третью группу инвалидности. Об этом сообщила член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от партии "Слуга народа", Марьяна Безуглая в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

По ее словам, в законодательство планируется внести правило о предоставлении отсрочки и права на увольнение для лиц с третьей группой инвалидности. Следовательно, данная категория населения будет призываться только на добровольной основе и сможет уволиться по собственному желанию.

Кто получит освобождение от военной службы в Украине

Ранее Безуглая рассказала, что согласно законопроекту, который разрабатывается в Верховной Раде Украины, от военной службы будут освобождены следующие категории граждан:

лица любых групп инвалидности;

граждане, имеющие трех и более детей;

супруги военнослужащих, которые имеют ребенка;

граждане, в семье которых есть несовершеннолетнее лицо с инвалидностью;

граждане, которые являются опекунами лица с инвалидностью;

беременные женщины и женщины в декрете:

действующие депутаты Верховной Рады.

Кроме того, от мобилизации в течение 6 месяцев будут освобождены граждане, которые:

были в плену;

послужили во время военного положения определенное количество времени;

были мобилизованы и освобождены.

Отсрочку от военной службы, но не право на увольнение, получат:

соискатели последовательного высшего образования, которым меньше или ровно 30 лет;

все ученые с учеными званиями;

все преподаватели, которые работают на полную ставку.

Следует отметить, что законопроект пока находится на стадии разработки и может быть изменен.

Напомним, ранее сообщалось о том, кого могут призвать на военную службу в 2024 году. Добровольно по контракту могут мобилизоваться мужчины в возрасте от 18 до 27 лет без боевого опыта, лица с инвалидностью и отсрочкой по семейным обстоятельствам, а также женщины.

Также напомним, что член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская заявила, что Генштаб ВСУ против демобилизации из-за недостаточного количества человеческого ресурса.