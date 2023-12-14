Всю ночь лежат в грязи: в ВСУ рассказали о новой тактике ВС РФ в Бахмуте

Российские оккупанты пытаются вытеснить Силы обороны севернее Клещеевки и захватить лесные насаждения, рассказал боец 24-й ОШБр.

Российские оккупанты в районе города Бахмут Донецкой области начали использовать новую тактику. Они лежат по несколько часов под обстрелами, а потом в бой идут те, кто уцелел. Об этом в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер" рассказал военный 24-й ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов.

"Оккупанты пытаются давить севернее Клещеевки, хотят забрать лесной "аппендицит", лезут туда по грязи через поле, всю ночь ждут под обстрелами, утром остатками штурмуют", — проинформировал он.

Боец отметил, что такая тактика, по его мнению, не для нормальных людей, что свидетельствует, что противник в ВСУ больше напоминает "зомби".

"Хорошо работаем сбросами, оккупанты беззащитны перед ними, десятки трупов уже лежат", — добавил Станислав Бунятов.

Напомним, что на Запорожском направлении ВС РФ начали применять новую тактику для штурмов . Они пускают перед собой военнопленных Сил обороны.

Ранее сообщалось, что на Бахмутском направлении позиции постоянно переходят из рук в руки, а враг пытается прорвать оборонительные рубежи Сил обороны.