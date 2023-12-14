Будут учиться "выживать": из-за тяжелых потерь в Украине ВС РФ изменят подготовку, — СМИ

Российские СМИ сообщают, что разрабатываются новые методики подготовки войск для ведения операций на фронте.

После опыта, полученного во время войны в Украине, подготовка российских войск претерпит изменения и будет больше направлена на высокоинтенсивные боевые действия. Об этом пишет Newsweek.

Россия понесла значительные потери в ходе полномасштабного вторжения в Украину. По оценкам американской разведки, которые были рассекречены на этой неделе, РФ потерял 87% своих сухопутных войск, которые были до начала вторжения.

По данным Минобороны Великобритании, недавний скачок в статистике потерь российских войск, связан с наступлением под Авдеевкой.

Но в российских СМИ появилась информация о том, что ожидается новый подход к подготовке войск для ведения операций на передовой. Новые методики призваны помочь солдатам выжить в трудных ситуациях.

Изменения главным образом ориентированы на тех, кто будет участвовать в войне в Украине.

Со ссылкой на военные источники отмечается, что новый проект подготовки составлен после бесед с солдатами, сержантами и младшими офицерами.

Представители российской армии задались целью выяснить, каких качеств не хватает бойцам на передовой в условиях современной войны.

"Мы противостоим украинским силам, за которыми стоит НАТО. Враг очень серьезный и для победы над ним нужно учитывать множество нюансов", — отмечается в публикации.

Сообщается, что физическая подготовка — это основа, которая позволяет солдатам и офицерам эффективно выполнять боевые задачи и выживать в сложных условиях.

Российским военнослужащим, в числе прочего, придется отрабатывать силовые упражнения "для развития тактической выносливости".

Руководство российских войск по физической подготовке время от времени обновляются. К примеру, так было после войны в Грузии 2008 года. Новая подготовка будет включать в себя рукопашный бой, военно-прикладное плавание и лыжи. На учениях военные будут пробегать около 5 км в полной экипировке.

Сообщается, что российские солдаты, соответствующие новым требованиям по физической подготовке, могут получать ежемесячные премии в размере от 15% до 100% официальной зарплаты.

Напомним, что в ночь на 14 декабря 42 Shahed атаковали Украину. Обломки беспилотников попали в общежитие с детьми, много раненых.

Также сообщалось, что в ISW объяснили, как лгут командиры ВС РФ относительно "окружения Часова Яра" и "пути к Краматорску".