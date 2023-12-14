Сделали подарок Путину: Конгресс США не принял помощь Украине накануне Рождества

Американский президент Джо Байден призвал Конгресс не делать российскому диктатору Владимиру Путину "подарка" и принять решение о помощи Украине накануне праздников.

Палата представителей завершила свои голосования в среду, 13 декабря. Во время брифинга координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил подробности.

Он отметил, что республиканцы месяцами держали критическую помощь Украине в заложниках. По его словам, они четко услышали месседж главы Кремля Владимира Путина по достижению своих целей в Украине. Обе палаты Конгресса США вернутся к работе 9 января 2024 года, поэтому в этом году на помощь рассчитывать не приходится.

Реакция Белого дома

Майк Джонсон, спикер Палаты представителей, не поддержал предложение о продлении работы обеих палат Конгресса США еще на неделю. Это позволило бы принять дополнительное финансирование для Украины накануне Рождества. Об этом сообщила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что американский народ не будет отворачиваться от Украины, которая противостоит тирании и борется за свободу. По ее словам, спикер Джонсон сказал, что Палата представителей завершит завтра свою работу без согласования финансирования насущных потребностей для Украины, а также вопросов границы и без финансирования Израиля.

Карин Жан-Пьер обратила внимание на то, что такой шаг только поощряет потенциальных агрессоров в глобальном масштабе, поскольку за действиями Конгресса США наблюдают в Москве, Тегеране и Пекине. Она отметила, что нужно сделать жизненно важные шаги для безопасности Соединенных Штатов и мира, поэтому стоит принимать важные решения.

"Республиканцы из Палаты представителей не должны возвращаться домой на праздники", — заявила Карин Жан-Пьер во время брифинга.

В заявлении американского президента Джо Байдена говорится о том, что принять помощь Украине нужно до того, как Конгресс уйдет на каникулы. Он призвал Конгресс не делать российскому диктатору Владимиру Путину "подарка".

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Сенат США будет работать — заявление Шумера

На следующей неделе Сенат США будет работать. Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер, как сообщает CGTN America, сделал соответствующее заявление. Законодатели, как говорится в сообщении, отложат праздничные каникулы, поскольку переговоры о помощи Украине и безопасности границ продолжаются.

Помощь Украине и планы США

Президент США Джо Байден и Майк Джонсон в конце октября обсудили вопрос финансовой помощи Украине. Спикер Палаты представителей заявил, что открыт для обсуждения дополнительного финансирования для Украины и Израиля, а также для пролонгации принятия резолюции, которая сохранит открытость правительства. С другой стороны, он пообещал добиться существенного сокращения соответствующих расходов и столкнулся с соответствующим сопротивлением среди консервативных законодателей его фракции.

Спикер Конгресса назвал помощь Украине приоритетом. Обсуждая помощь Украине, отметил, насколько для США важно "работать над изменением собственной пограничной политики".

Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности США, 11 декабря рассказал, что Соединенные Штаты до конца декабря планируют предоставить Украине пакет военной помощи. Чиновник добавил, что на встрече с украинским политиком американский лидер заверит его, что и в дальнейшем стремится от Конгресса получить решение по запросу на предоставление финансовой помощи Украине.

Напомним, 14 декабря в Белом доме рассказали, как Байден работает над тем, чтобы Конгресс выделил деньги Украине. Как заявил представитель Белого дома Джон Кирби, президент США готов идти на определенные компромиссы, чтобы было продвижение в "добросовестных переговорах". Однако успех зависит от двух сторон.