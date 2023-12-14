Сенат США будет работать на следующей неделе, чтобы разблокировать помощь Украине, — лидер демократов

В течение выходных, как отметил лидер демократов в Сенате США Чак Шумер, участники переговоров из Белого дома, демократы и республиканцы Сената будут работать, пытаясь достичь рамочного соглашения.

Сенат вернется к работе в понедельник в надежде получить соглашение по границе, чтобы разблокировать помощь Украине до Рождества. Об этом заявил лидер демократов в Сенате США Чак Шумер, сообщает The Hill.

Законодатели, как говорится в сообщении, отложат праздничные каникулы. Переговоры о помощи Украине и безопасности границ продолжаются, поэтому работа Сената и в дальнейшем продолжится на следующей неделе.

Сенат вернется к работе в понедельник. По его словам, в течение выходных участники переговоров из Белого дома, демократы и республиканцы Сената будут работать, пытаясь достичь рамочного соглашения.

"Если мы считаем что-то важным и срочным, мы должны остаться и выполнить работу. Это, безусловно, касается дополнительной помощи", — сказал Шумер.

Шумер добавил, что участникам следует ожидать голосования за монолитный законопроект, который впоследствии станет основой для дополнительного пакета, включая потенциальное соглашение о границе.

Агентство Reuters сообщило, что несколько сенаторов сделали соответствующие заявления относительно работы на следующей неделе. Они отметили, что продолжаются двухпартийные переговоры по безопасности границы и предоставлению дополнительной помощи Украине и Израилю.

"Мы достигаем прогресса, и Белый дом вовлечен, и это хорошо. Все вдохновляет", — сказал журналистам сенатор Джон Тун, республиканец в Сенате

По его словам, сейчас "они все еще обсуждают концепции".

Отсутствие решений Конгресса США накануне Рождества

Палата представителей завершила свои голосования в среду, 13 декабря. Во время брифинга координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил подробности.

Он отметил, что республиканцы месяцами держали критическую помощь Украине в заложниках. По его словам, они четко услышали месседж главы Кремля Владимира Путина по достижению своих целей в Украине. Обе палаты Конгресса США вернутся к работе 9 января 2024 года, поэтому в этом году на помощь рассчитывать не приходится.

Американский президент Джо Байден призвал Конгресс не делать российскому диктатору Владимиру Путину "подарка" и принять решение о помощи Украине накануне праздников. В заявлении политика говорится о том, что принять помощь Украине нужно до того, как Конгресс уйдет на каникулы.

Напомним, 14 декабря в Белом доме рассказали, как Байден работает над тем, чтобы Конгресс выделил деньги Украине. Как заявил представитель Белого дома Джон Кирби, президент США готов идти на определенные компромиссы, чтобы было продвижение в "добросовестных переговорах".