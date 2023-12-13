"Проблема немного сломалась": у Украины больше шансов получить помощь от США, — СМИ

Американские сенаторы получили новое предложение от президента Джо Байдена. Однако некоторые республиканцы еще не уверены, что из слов получится реальное соглашение.

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Сенат США получил предложение от Белого дома, которое приблизило выделение денег для военной помощи Украине. Об этом говорится в материале Bloomberg от 13 декабря.

По данным СМИ, президент Джо Байден согласен внести изменения в пограничную политику США. Это повышает шансы, что сенаторы согласуют выделение финансирования для Украины.

Журналисты передали, что вечером 12 декабря прошла встреча "за закрытыми дверями". На ней присутствовали американские сенаторы и министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

Сенатор-республиканец Том Тиллис рассказал, что законодатели получили предложение касающееся мигрантов в США. Согласно ему президент будет иметь расширенные полномочия депортировать людей после того, как определенное количество "нелегалов" пересечет границу.

Однако часть республиканцев не довольна предложением. Белый дом критикуют из-за того, что слова могут не перейти на бумагу.

"Теперь, когда в дело вмешался Белый дом, проблема немного сломалась", — признался сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс.

Он выразил сомнения, что окончательное соглашение будет готово "в ближайшее время". Тиллис тоже согласен, что предложение требует доработки и проверки, насколько оно было серьезное.

Главный участник переговоров от республиканцев сенатор Джеймс Лэнкфорд подчеркнул, что Белый дом еще не предоставил ничего "на бумаге".

В СМИ отметили, что именно споры относительно изменений в пограничной политике стали главным условием для одобрения пакета, который включает 61 миллиард долларов для помощи Украине.

Напомним, 12 декабря президент Владимир Зеленский встретился с американскими сенаторами. По его словам, разговор касался актуальной ситуации в Украине и потребности в помощи США.

Ранее, 11 декабря, в Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи для Украины. Его должны предоставить до конца декабря.