Поддержки будет больше: Зеленский рассказал, кто и как поможет усилить ПВО Украины (видео)

По словам президента Украины, Дания, Норвегия, Финляндия, Исландия и Швеция помогут Украине защитить свое небо.

Пакетов помощи для усиления ПВО Украины будет больше. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Президент заявил, что вернулся в Украину с решением "по Евросоюзу и другими вещами". Они должны усилить ПВО Украины.

"Пакетов поддержки тоже будет больше. Был хороший саммит со странами Северной Европы. Наши друзья, я благодарю вас за поддержку. Сильные решения", — сказал президент.

Он сказал, что Дания передает новый пакет помощи на миллиард долларов, в который входят средства для защиты неба, а также артиллерия и еще многое другое.

"Норвегия — новый пакет, более 400 миллионов долларов. В частности ПВО. Финляндия тоже готовит новый пакет. Исландия готовит программу долговременной финансовой поддержки — очень весомую. Швеция — тоже новый пакет. Есть сильное заявление саммита Украина плюс Северная Европа — еще один политический снаряд, который приближает нашу победу", — заявил Зеленский.

Глава государства по итогам визита в Аргентину заявил, что Украина запускает отношения с Латинской Америкой. Кроме того, Зеленский побывал на базе в Висбадене в Германии, где расположено командование американских войск в Европе и Африке.

По словам президента, были приняты решения с партнерами, которые усилят Украину.

"И визит в Вашингтон. Президент Байден, его команда, министр Остин, генерал Браун. Конгресс — обе палаты, обе партии. Спикер Джонсон. Я слышал слова уважения к нашему народу, к нашей борьбе. Важные советы. Важные договоренности", — сказал Зеленский.

Он также прокомментировал решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

"После этого шага еще будут следующие. Это большая работа – интегрировать государство, все институты, все нормы в Евросоюз. Но сделаем", — заявил президент.

Напомним, что премьер-министр Бельгии Александер Де Кро во время заседания Евросовета заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся уже 18 декабря. По информации журналистов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ушел из зала заседаний в момент принятия решения о расширении ЕС и не оставил вместо себя представителя. Это позволило Евросовету принять единогласное решение.