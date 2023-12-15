"Замкнутый круг": какие шансы на продвижение под Крынками имеют ВСУ, — эксперт (карты)

Украинским военным нужно отодвинуть линию боев на 25 км вглубь Херсонщины. Только это даст возможность наладить надежную переправу через Днепр.

ВС РФ используют под Крынками штурмовые подразделения, в которых воюют российские офицеры-отказники. Командующий этим участком фронта, генерал-полковник Михаил Теплинский, бросает против ВСУ все имеющиеся ресурсы. О деталях боев на левобережье говорится в обзоре на портале "РБК-Украина".

Журналисты "РБК-Украина" собрали информацию о ситуации, которая сложилась для Сил обороны Украины под Крынками. В итоге процитировали мнение эксперта, который отметил, что с будущим левобережного плацдарма ВСУ не все в порядке.

Военных ВСУ на левом берегу не слишком много — "несколько рот морпехов и тероборона", говорится в статье. Между тем враг по-максимуму задействует силы, чтобы остановить украинских бойцов. В частности, на левом берегу находится группировка из 69 тысяч военных. Отметим, на онлайн-карте боевых действий DeepState можно увидеть, какие именно подразделения ВС РФ там находятся — несколько мотострелковых полков, полк морской пехоты, "Барс" и "Шторм-Z" и тому подобное.

Подразделения ВС РФ под Крынками в Херсонской области Фото: DeepState

Видя угрозу на данном отрезке фронта, российское командование отправило сюда генерал-полковника Михаила Теплинского — он возглавил группировку "Днепр" ВС РФ. Этого генерала военный эксперт Владислав Селезнев считает "едва ли не единственным адекватным" командующим.

Командующий Теплинский пытается укрепить оборону ВС РФ под Крынками, по-особому мотивируя офицерский состав, указывается в обзоре. Например, если какие-то офицеры отказываются воевать или нарушают дисциплину, то их отправляют в штурмовые отряды, — об этом рассказал представитель Генштаба Андрей Ковалев.

"Насколько это будет эффективно, посмотрим", — отметил Селезнев.

Эксперт отметил героизм украинских бойцов, которые противостоят российскому 69-тысячному войску и генералу Теплинскому. Также указал, какие проблемы здесь наблюдаются.

Ширина Днепра под Крынками составляет 1000 метров. На этом участке не смогли наладить надежную переправу, чтобы доставить на ту сторону артиллерию и бронемашины — это бы дало возможность отодвинуть россиян подальше от берега. Но наладить переправу невозможно, потому что к реке свободно достает артиллерия ВС РФ. Ее нужно отодвинуть на расстояние от 25 км, отметил Селезнев, а чтобы это сделать, нужна артиллерия и переправа.

"Получается замкнутый круг", — сказал эксперт и подчеркнул, что выхода из ситуации пока не видит.

Отметим, отодвинуть россиян на 25 км означает перенести линию фронта к населенным пунктам Новая Маячка, Счастливое, Юбилейное, Подо-Калиновка, расположенных на почти на полдороге к оккупированному Крыму.

Ситуация на левобережье Херсонщины по состоянию на 15 декабря 2023 года Фото: DeepState

Бои под Крынками — детали

Западный OSINT-аналитик обозначил на специальной карте огневые поражения, которые осуществили ВС РФ под Крынками, начиная с октября 2023 года. На инфографике видно, что враг наносил массированные удары управляемыми авиабомбами, артиллерией, дронами, РСЗО, бросал в бой пехоту и танки. Также обозначены результаты атак россиян — несколько "кладбищ" живой силы и бронемашин.

Украинские военные опубликовали несколько видео с поражением военной техники РФ и рассказали о новой тактике врага. Согласно новой концепции российского командования, пехоту загружают в танки и БМП, отвозят как можно ближе к линии боев. После этого по ним наносят удары бойцы ВСУ: обратно вернулся один танк из десяти.

Также морпехи ВСУ показали кадры боев под Крынками. На видео — примеры использования FPV-дронов и продвижения в лесистой местности на левобережье Днепра под Крынками.

Напоминаем, полковник ВСУ Анатолий Штефан рассказал о четырех российских офицерах, погибших на войне в Украине. Тем временем Аргентина решила отдать Украине два вертолета, которые десять лет назад купила у РФ.