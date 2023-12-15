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"Замкнутый круг": какие шансы на продвижение под Крынками имеют ВСУ, — эксперт (карты)

Елена Бурдейная
Фото: Константин и Влада Либеровы | Бойцы ВСУ форсировали Днепр и удерживают плацдарм на левобережье

Украинским военным нужно отодвинуть линию боев на 25 км вглубь Херсонщины. Только это даст возможность наладить надежную переправу через Днепр.

ВС РФ используют под Крынками штурмовые подразделения, в которых воюют российские офицеры-отказники. Командующий этим участком фронта, генерал-полковник Михаил Теплинский, бросает против ВСУ все имеющиеся ресурсы. О деталях боев на левобережье говорится в обзоре на портале "РБК-Украина".

Журналисты "РБК-Украина" собрали информацию о ситуации, которая сложилась для Сил обороны Украины под Крынками. В итоге процитировали мнение эксперта, который отметил, что с будущим левобережного плацдарма ВСУ не все в порядке.

Военных ВСУ на левом берегу не слишком много — "несколько рот морпехов и тероборона", говорится в статье. Между тем враг по-максимуму задействует силы, чтобы остановить украинских бойцов. В частности, на левом берегу находится группировка из 69 тысяч военных. Отметим, на онлайн-карте боевых действий DeepState можно увидеть, какие именно подразделения ВС РФ там находятся — несколько мотострелковых полков, полк морской пехоты, "Барс" и "Шторм-Z" и тому подобное.

Подразделения ВС РФ под Крынками в Херсонской области
Фото: DeepState

Видя угрозу на данном отрезке фронта, российское командование отправило сюда генерал-полковника Михаила Теплинского — он возглавил группировку "Днепр" ВС РФ. Этого генерала военный эксперт Владислав Селезнев считает "едва ли не единственным адекватным" командующим.

Командующий Теплинский пытается укрепить оборону ВС РФ под Крынками, по-особому мотивируя офицерский состав, указывается в обзоре. Например, если какие-то офицеры отказываются воевать или нарушают дисциплину, то их отправляют в штурмовые отряды, — об этом рассказал представитель Генштаба Андрей Ковалев.

"Насколько это будет эффективно, посмотрим", — отметил Селезнев.

Эксперт отметил героизм украинских бойцов, которые противостоят российскому 69-тысячному войску и генералу Теплинскому. Также указал, какие проблемы здесь наблюдаются.

Ширина Днепра под Крынками составляет 1000 метров. На этом участке не смогли наладить надежную переправу, чтобы доставить на ту сторону артиллерию и бронемашины — это бы дало возможность отодвинуть россиян подальше от берега. Но наладить переправу невозможно, потому что к реке свободно достает артиллерия ВС РФ. Ее нужно отодвинуть на расстояние от 25 км, отметил Селезнев, а чтобы это сделать, нужна артиллерия и переправа.

"Получается замкнутый круг", — сказал эксперт и подчеркнул, что выхода из ситуации пока не видит.

Отметим, отодвинуть россиян на 25 км означает перенести линию фронта к населенным пунктам Новая Маячка, Счастливое, Юбилейное, Подо-Калиновка, расположенных на почти на полдороге к оккупированному Крыму.

Ситуация на левобережье Херсонщины по состоянию на 15 декабря 2023 года
Фото: DeepState

Бои под Крынками — детали

Западный OSINT-аналитик обозначил на специальной карте огневые поражения, которые осуществили ВС РФ под Крынками, начиная с октября 2023 года. На инфографике видно, что враг наносил массированные удары управляемыми авиабомбами, артиллерией, дронами, РСЗО, бросал в бой пехоту и танки. Также обозначены результаты атак россиян — несколько "кладбищ" живой силы и бронемашин.

Украинские военные опубликовали несколько видео с поражением военной техники РФ и рассказали о новой тактике врага. Согласно новой концепции российского командования, пехоту загружают в танки и БМП, отвозят как можно ближе к линии боев. После этого по ним наносят удары бойцы ВСУ: обратно вернулся один танк из десяти.

Также морпехи ВСУ показали кадры боев под Крынками. На видео — примеры использования FPV-дронов и продвижения в лесистой местности на левобережье Днепра под Крынками.

Напоминаем, полковник ВСУ Анатолий Штефан рассказал о четырех российских офицерах, погибших на войне в Украине. Тем временем Аргентина решила отдать Украине два вертолета, которые десять лет назад купила у РФ.