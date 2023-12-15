Потенциал российского ВПК: западные эксперты посчитали, сколько танков выпускает РФ

Российские оружейники пока используют запасы компонентов и материалов зарезервированных для производства вооружений в 2024-2025 годах. И хотя сейчас наблюдается существенный рост, российский ВПК в будущем столкнется с сокращением производства.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко 8 декабря оценил потенциал российских производителей бронетехники и пришел к выводу, что РФ может выдавать до 150 танков в месяц. Этим вопросом заинтересовались и западные эксперты, оценив производственные мощности российских оружейников. В частности, польские обозреватели WP Tech 14 декабря рассказали, сколько танков различных типов за определенное время может поставить в строй Москва.

Эксперты обратили внимание на заявление российских пропагандистов, которые утверждают, что в 2023 году предприятия страны якобы выпустили около 2100 танков различных типов. Если это так, то на лицо явный скачок по сравнению с предыдущими годами, когда ежегодно в РФ создавалось около 200 новых машин.

Между тем следует учитывать экономические санкции, введенные против России после нападения на Украину в феврале 2022 года, которые были призваны, в частности, ограничить способность страны продолжать производство оружия и бронетехники.

"Действительно, они повлияли на поставки и доступность ключевых технологий и компонентов", — подчеркнули польские эксперты.

Серьезными проблемами для российской оружейной промышленности считаются нехватка квалифицированных кадров, износ оборудования в результате максимального использования производственных мощностей и собственно война в Украине, из-за которой Москва вынуждена производить еще больше машин.

Российский танк Т-90 Фото: Ростех

В таком контексте высказались и обозреватели Army Recognition. По их словам, стремление России максимально увеличить мощности по производству вооружений приводит к росту затрат и потерь, что создает нагрузку на и без того испытывающую трудности отрасль.

Ситуацию могут смягчить запасы компонентов и материалов зарезервированных для производства вооружений в 2024-2025 годах, которые решают насущные проблемы, но в то же время вызовут снижения производственных мощностей в будущем.

"Это может привести к долгосрочным проблемам с обеспечением стабильных поставок военной техники, что потенциально может повлиять на стратегические возможности России", — отмечают западные эксперты.

Производство танков Т-80

Однако аналитики признают, что несмотря на все эти трудности экономические и технологические трудности, российская военная промышленность значительно увеличила производство танков, в частности Т-90М "Прорыв". Так в этом году было выпущено 210 таких машин, а количество танков Т-72Б3, поставленных в 2023 году, составит 840 единиц. Кроме того Россия также решила возобновить производство боевого танка Т-80 советской модели, в основном благодаря его широкому применению в Украине.

"Очевидно, что, несмотря на ряд серьезных проблем, России удалось интенсифицировать производство танков и бронемашин. Однако если Россия хочет повторить этот подвиг в ближайшие годы, необходимо решить ряд серьезных проблем", — подытожили обозреватели.

Напомним, по информации агентства Reuters, Россия способна кратно увеличить производство артиллерийских боеприпасов, за два года она может подойти к отметке до двух миллионов снарядов в год.