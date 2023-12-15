Путина подловили на лжи: в ГУР озвучили точную численность ВС РФ в Украине

По информации представителя украинской разведки Андрея Черняка, на фронте и временно оккупированных территориях находятся около 30 000 военнослужащих Росгвардии.

В Главном управлении разведки Министерства обороны предоставили конкретную информацию о количестве российских военных, которые участвуют в войне против Украины. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель ГУР Андрей Черняк.

По его словам, на сегодня численность российской армии в Украине — 443 000 бойцов.

Также на фронте и временно оккупированных территориях находятся около 30 000 военнослужащих из Росгвардии.

При этом спикер украинской разведки Андрей Юсов рассказал, что, согласно подсчетам ГУР, сейчас численность российской армии в Украине составляет ориентировочно более 450 тысяч человек.

Путин завысил количество оккупационных войск

Напомним, в четверг, 14 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин во время "Прямой линии" заявил, что на территории Украины в зоне боевых действий находится 617 тысяч российских военнослужащих, при этом общая протяженность линии фронта составляет почти 2 тыс. километров.

Главе государства-агрессора российский военкор Дмитрий Кулько озвучил проблемы с военнослужащими ВС РФ, которые получили ранения и вынуждены после прохождения врачебной комиссии снова отправляться в часть, чтобы получить соответствующий документ.

На это Путин ответил, что в Украине продолжаются масштабные боевые действия, а линия фронта составляет около 2 тысяч километров.

Также во время "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин сделал ряд заявлений, которые касались Украины. В частности, глава Кремля заявил, что, цели так называемой "специальной военной операции" не изменились в Украине.

Кроме того, он заявил, что конфликт между Россией и Украиной начался в 2014 году из-за того, что "американские дружки" не позволили установить дружеские отношения с Киевом.