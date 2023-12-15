Симуляторы Sindiana помогают израильтянам принимать тактические решения в Газе

Бойцы Армии обороны Израиля благодаря симуляторам получает возможность виртуально побывать в Газе, чтобы понять, с чем им придется столкнутся.

Израильская компания Sindiana Technologies, предоставляющая комплексное решение для виртуального обучения на поле боя и оперативного моделирования, была задействована в военных действиях и сразу после их начала по просьбе сухопутных войск ЦАХАЛа перевезла свой симулятор принятия решений из Офицерской школы ЦАХАЛа на базу вблизи развернутых войск. Об этом сообщает Israel Defense.

Компания непрерывно использует симулятор совместно с картографическим центром подразделения 9900 – отдела сбора визуальной информации Управления военной разведки ЦАХАЛа.

Разные подразделения уже использовали симуляторы компании, а ЦАХАЛ разворачивал их рядом с местами базирования своих сил, чтобы дать тем возможность "побывать в Газе" до начала наземной операции. ЦАХАЛ предоставляет информационную и географическую базу данных непосредственно подразделениям и тренажерам – и даже проводит обновления в свете изменений на местности после действий ВВС или артиллеристов.

Тренажеры VBS производства компании Bohemia Interactive, которую в Израиле представляет Sindiana, позволяют загружать и отображать текущую информацию в 3D в очень высоком качестве и представлять ее под разными углами и в динамических условиях освещения и окружающей среды. Система используется как для точного оперативного планирования, изучения местности и задач, так и для реализации различных оперативных моделей с участием различных сил, с акцентом на взаимодействие между силами.

Сухопутные войска (бронетехника, пехота и инженерные войска) проводили совместное и скоординированное моделирование на территории Газы, чтобы каждый род войск мог точно видеть обстановку со своей позиции или с позиции своих товарищей. Например, командиры войск, задействовавшие инженерные силы, катались на бульдозере D9, а пехотинцы изучали складки местности и препятствия на запланированных маршрутах движения.

Инструкторы работают во всех родах войск, как в элитных подразделениях, так и в воздушных, морских, сухопутных войсках и, конечно, в военной разведке, которая позволяет проводить тренировки на основе самой актуальной и качественной информации и разворачивать их в полевых условиях с помощью имеющихся у нее симуляторов. ЦАХАЛ использует симуляторы как самостоятельно, так и через команду инструкторов Sindiana.

Рам Розен, генеральный директор компании, говорит, что "многие сотрудники компании были приняты на свои должности в резерве. Компания ведет постоянную и сложную работу по поддержке ЦАХАЛа и продолжает поддерживать семьи военнослужащих и своих сотрудников с глубокой признательностью к военнослужащим. Мы гордимся возможностью стать партнерами ЦАХАЛа и органов безопасности во время войны".

Напомним, 14 декабря в Минобороны Израиля заявили, что война продлится больше, чем несколько месяцев.

13 декабря СМИ писали, что Израиль начал уничтожать туннели ХАМАС в секторе Газа.