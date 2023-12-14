"Больше, чем несколько месяцев": в Минобороны Израиля спрогнозировали сроки войны

По словам министра обороны Израиля Йоава Галланта, боевики ХАМАС построили инфраструктуру под землей и над землей, и уничтожить ее нелегко.

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Война Израиля против ХАМАСа в Секторе Газа займет больше, чем несколько месяцев. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, передает The Times of Israel.

"ХАМАС — это террористическая организация, которая в течение десяти лет создавала себя для борьбы с Израилем", — заявил он.

По словам министра, боевики построили инфраструктуру под землей и над землей, и уничтожить ее нелегко.

"Это потребует определенного времени — это продлится более нескольких месяцев, но мы победим и уничтожим их", — заявил Галлант.

Война в Израиле — детали

Отметим, боевые действия в секторе Газа начались после того, как 7 октября террористы ХАМАС атаковали приграничные районы Израиля, убили там полторы тысячи человек и почти три сотни людей захватили в заложники.

Проведя определенную подготовку, ЦАХАЛ начал спецоперацию в Газе с целью обезвреживания террористов. В конце ноября израильское командование заявило, что удалось достичь многих целей: ликвидировали боевиков, уничтожили склады БК, разоблачили тайники, склады, тоннели. Также объявили перемирие на несколько дней: домой вернулись несколько десятков заложников — женщин, детей, мужчин.

Напоминаем, 5 декабря Фокус опубликовал перевод статьи, в которой анализируют, что будет делать Израиль после завершения боевых действий в секторе Газа. Между тем 8 декабря Армия обороны Израиля опубликовала перечень 150 безопасных точек, которые не будут подвергаться бомбардировке.