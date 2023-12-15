Первые отремонтированные украинские Leopard 2A6 готовят к возвращению в Украину (фото)

Литва провела ремонт по меньшей мере двух поврежденных машин украинской армии. Всего Украина получила 21 Leopard 2A6.

Во время контрнаступления ВСУ российские оккупанты смогли повредить некоторые немецкие танки Leopard. Среди них были и самые современные в украинской армии 2A6. Машины проходили ремонт в Литве и готовятся к возвращению в строй. Об этом сообщает Министерство обороны Литвы.

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"Первые отремонтированные в Литве танки Leopard 2 готовятся к отправке в Украину! Прибыв с передовой, эти танки теперь готовятся к впечатляющему возвращению", — сообщается в Минобороны.

Также министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас также похвалил работников оборонки за работу и добавил, что страна готовится к отправке нового пакета военной помощи. Конкретное количество восстановленных машин не называется, но на фотографиях есть как минимум два Leopard 2.

Леопард 2А6 Фото: Ministry of National Defence Republic of Lithuania Отремонтированный Leopard 2A6 Фото: Ministry of National Defence Republic of Lithuania Отремонтированные Leopard 2A6 Фото: Ministry of National Defence Republic of Lithuania

Известно, что танки в версии 2А6 Украине передала Германия — 18 машин и Португалия — 3 единицы. Ремонтируют поврежденные машины в Литве и Польше.

Leopard 2A6 — это одна из последних модернизаций танка Leopard 2. Весомым изменением стала новая 120-мм пушка Rheinmetall L55. Также улучшилась противоминная защита и другие особенности.

Напомним, 14 декабря стало известно, что Германия отремонтирует 14 португальских танков Leopard 2A6 за то, что они передали ВСУ три машины.

13 октября бойцы 47-й механизированной бригады показали тренировки на Leopard 2A6.