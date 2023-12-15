Взрыв в сельсовете на Закарпатье: в сети появились кадры эвакуации раненых (видео)

На место происшествия прибыли несколько карет скорой помощи. В здании работают медики, а правоохранители помогают проводить эвакуацию пострадавших.

В результате взрыва гранат в здании Керецковского сельского совета Закарпатской области пострадали 26 человек, 6 из которых доставили в больницу в тяжелом состоянии. В сети обнародовали видео, как выносили раненых из взорванного сельсовета.

На опубликованных кадрах видно, как из здания на носилках вынесли мужчину. Он неподвижен. На место происшествия прибыли несколько карет скорой помощи. В здании работают медики, а правоохранители помогают проводить эвакуацию пострадавших.

Отмечается, что депутаты на сессии утверждали бюджет на 2024 год. До этого депутат Керецковского сельского совета от партии "Слуга народа" Сергей Батрин, который во время сессии бросил гранаты, ругался с коллегами, что нельзя во время войны выделять сельскому голове надбавку 50% и ежемесячную премию 100% от оклада. В какой-то момент подрывник вышел из зала и вернулся через 2 минуты с гранатами.

Взрыв в сельсовете: что известно

В пятницу, 15 декабря, на линию "102" поступило сообщение о том, что в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района один из депутатов взорвал гранаты во время заседания сессии. По данным полиции, в результате взрыва пострадали 26 человек.

Национальная полиция квалифицировала подрыв гранат в сельсовете в Закарпатской области по 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

На Закарпатье было созвано срочное заседание Совета обороны области из-за подрыва гранат депутатом в здании Керецковского сельсовета.