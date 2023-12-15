"Всего 4 минуты": БПЛА-камикадзе "Мольфар" уничтожил склад противотанковых мин ВС РФ (видео)

Для выполнения задачи 108 отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ на Запорожском направлении понадобилось 4 минуты, рассказал руководитель Минцифры.

Украинский дрон-камикадзе "Мольфар" уничтожил российский склад противотанковых мин. Об этом в Telegram сообщил руководитель Минцифры Михаил Федоров.

Он назвал работу бойцов ударной роты БпЛА мастерской. Выполнила задание 108 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ на Запорожском направлении.

"Всего 4 минуты понадобилось нашим военным, чтобы успешно демилитаризовать вражеский склад украинским дроном-камикадзе "Мольфар", — говорится в сообщении.

Применение дронов "Мольфар" на фронте

Командир группы аэроразведки Роберт "Мадяр" Бровди в апреле рассказал, что бойцы используют дроны-камикадзе "Мольфар" собственного производства. По его словам, группа "Птахи Мадяра" осуществили за 18 апреля совершили пять боевых вылетов и уничтожили четыре цели, при этом одну из них дважды. На записи можно увидеть, как беспилотник влетел в блиндаж, откуда российский военный вел огонь, безрезультатно пытаясь сбить летательный аппарат.

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в мае уничтожили российскую установку БМ-21 "Град". В оперативном командовании "Захід" сообщили, что российская реактивная система залпового огня "портила солнечную погоду". Представители оперативного командования бригады сообщают, что российскую реактивную систему залпового огня смогли ликвидировать из артиллерии "закарпатские мольфары".

Напомним, 15 декабря стало известно, что ВСУ "научили" дроны охотиться на оккупантов из засады. Россияне жалуются, что новые беспилотники-камикадзе на направлении "Вербово-Роботино" уже наносят подразделениям ВС РФ больше вреда, чем украинская артиллерия.