"Локализация производства": Умеров назвал цель Минобороны Украины на 2024 год

По словам чиновника, на вооружение, военную технику и боеприпасы для Сил обороны в бюджете ведомства выделено 255 миллиардов гривен.

Министр обороны Украины 15 декабря принял участие в британо-украинской конференции по оборонной промышленности, которая состоялась в Киеве. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

По словам Умерова, цель министерства на следующий 2024 год — локализовать производство вооружения в Украине. А еще — не только создавать и развивать новейшие военные технологии, но и масштабировать их.

Министр обороны подчеркнул, что Киев заинтересован в прямых сделках с британскими производителями и готов подписывать долгосрочные контракты, поскольку Великобритания — один из крупнейших партнеров и союзников Украины.

Кроме того, Умеров поблагодарил за все предоставленное оружие, которое позволило украинцам выстоять в первые дни российской агрессии, а теперь помогает освобождать украинские земли.

Министр обороны призвал британские оборонные компании использовать украинские условия — возможность проверки образцов в бою, быстрый фидбек от военных — для прозрачного и эффективного сотрудничества с украинскими производителями.

И добавил, что на следующий год в бюджете Министерства обороны Украины на статью "вооружение, военная техника и боеприпасы" для ВСУ выделено 255 миллиардов гривен.

Напомним, глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров отметил, что выход на границы 1991 года остается стратегической победой для Киева.