Бронебойная новинка: в РФ запатентовали промежуточный винтовочный патрон 6,02 мм

Сообщается, что новый патрон будет применяться в перспективном автомате АК-22. При этом характеристики патрона будут выше стандартных 5,45×39, но габариты и вес оружия ниже, чем в случае с 7,62×39.

В распоряжение Вооруженных сил РФ в перспективе может появиться новый патрон повышенной пробиваемости для стрелкового вооружения. Речь идет о промежуточном патроне длиной от 55 до 63 мм и калибра 6,02 мм, хотя в процессе дальнейших испытаний эти размеры могут быть изменены. Об этом 14 декабря сообщило агентство ТАСС.

"Был создан малоимпульсный промежуточный патрон стрелкового оружия повышенной пробиваемости нового условно малого калибра с повышенными внешнебаллистическими характеристиками и характеристиками дальности пробития элементов броневой индивидуальной защиты человека", — говорится в сообщении со ссылкой на описание изобретения к патенту.

Согласно описанию, гильза патрона представляет собой бутылочную форму, а пуля имеет удлиненную форму с бронебойным сердечником, материал которого не уточняется.

Схематическое изображение патрона калибра 6,02 мм

Отмечается, что патрон также будет предназначен для поражения живой силы противника, который находится в технике, в том числе и легкобронированной.

Российские эксперты приходят к выводу, что в итоге патрон будет иметь улучшенные баллистические характеристики и уровень пробития по сравнению с 5,45×39, но габариты стрелкового оружия, равно как его вес и степень отдачи при стрельбе будут меньше чем, в случае с 7,62×39.

Также были приведены результаты предварительного тестирования, в ходе которых велась стрельба по стальным плитам марки А3 с расстояния 300 м, при этом толщина плит составляла 8 и 10 мм. Утверждается, что пробиваемость была стопроцентной. А при стрельбе с той же дистанции, но по пулестойкой стали СП толщиной 10 мм пробиваемость составила 85%.

Баллистические параметры российского патрона повышенной пробивной способности в калибре 6,02 мм

Что касается систем вооружения под патрон 6,02 мм, то здесь речь идет о перспективном автомате "Калашникова" АК-22, который, впрочем, разработан на базе АК-12. Кроме того, российский оружейный концерн адаптировал под новый патрон полуавтоматическую винтовку Чукавина (СВЧ), предназначенную для снайперов.

Напомним, компания Heckler & Koch выпустила новую штурмовую винтовку HK437 под мощный патрон .300 Blackout калибра 7.62x35 мм. Специалисты полагают, что новой оружие безупречно подойдет для силовых структур полицейских и ССО.