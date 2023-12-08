Ставка на мощный патрон: Heckler & Koch показал штурмовую винтовку HK437 (фото)

Новая винтовка предназначена для стрельбы боеприпасами .300 Blackout калибра 7.62x35 мм, По мнению экспертов, этот патрон практически обеспечивает терминальную баллистику калибра 7.62x39 мм и эффективность калибра 5.56 мм.

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Оружейная компания Heckler & Koch в рамках полицейской выставки MILIPOL представила новую штурмовую винтовку HK437, которая вызвала большой интерес специалистов. Оружие по конфигурации достаточно эргономично и рассчитано под мощный патрон .300 Blackout калибра 7.62x35 мм. Об этом 8 декабря рассказали обозреватели Defensa.

Эксперты полагают, что новая винтовка от немецких оружейных мастеров безупречно подойдет для силовых структур, — полицейских и сил специальных операций.

"Новинка, оптимальная для стрельбы на коротких и средних дистанциях, добавляет к этим качествам компактность, точность и эффективность", — пишут эксперты.

Винтовка Heckler & Koch НК 437

Они пояснили это особенностью калибра HK437, так как патрон .300 Blackout обеспечивает потрясающую останавливающую силу. При весе в 125 гр и выстреле из оружия с длиной ствола в 410 мм, начальная скорость пули составляет 680 м/с, а рабочий диапазон находится в пределах 500 метров.

По мнению специалистов данные боеприпасы являются настоящим шедевром: они практически обеспечивают терминальную баллистику калибра 7.62x39 мм и эффективность калибра 5.56 мм.

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Винтовка HK437 выпускается в вариантах с 7- или 9-дюймовым стволом. В последнем случае баллистические параметры патрона .300 Blackout несколько другие. Начальная скорость пули снижается до 620 м/с, а дистанция эффективного ведения огня — до 440 метров.

Общий вес винтовки — в пределах 3,15 кг. Она имеет новый специфический магазин с нижним окном для контроля наличия боеприпасов, специально разработанную эргономичную пистолетную рукоятку и измененную переднюю часть для опоры руки. По все длине ствольной коробки проходит планка Пикатини для установки аксессуаров.

Винтовка Heckler & Koch НК 437

Обозреватели обратили внимание, что им в руки попался образец с маркировкой 347-000007 — это был седьмой выпущенный экземпляр новой винтовки.

Ранее сообщалось, что украинские войска получат 11 тысяч штурмовых винтовок производства компании Colt Canada. Винтовки созданы на базах двух карабинов — Colt Model 715 и Colt Model 725, но имеют ряд уникальных особенностей.