Канада предоставит Украине 11 тысяч винтовок Colt C7 и C8: что известно об оружии (фото)

Винтовки созданы на базах двух карабинов — Colt Model 715 и Colt Model 725, но имеют ряд уникальных особенностей.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 24 ноября объявил о передаче Украине 11 тысяч штурмовых винтовок производства компании Colt Canada. И хотя конкретные модели винтовок не раскрываются, вероятно, это местные варианты винтовок на платформе AR-15, известные как Diemaco C7 и Diemaco C8 соответственно. Об этом 27 ноября рассказали обозреватели Army Recognition.

Две канадские штурмовые винтовки, созданные на основе платформы AR-15

Diemaco C7 является стандартной штурмовой винтовкой канадских вооруженных сил. По некоторым данным винтовка C7 создана на базе американской M16A2, но есть информация, что канадцы купили лицензию на один из экспортных вариантов— Colt Model 715. Несмотря на внешнюю схожесть C7 и Colt Model 715, канадская винтовка обладает уникальными особенностями, которые отличают ее от других образцов.

Модификация C7A1

Винтовка оснащена газоотводной автоматикой и поворотным затвором, аналогичным M16, и ведет огонь боеприпасами 5,56x45 мм НАТО из магазинов емкостью 30 патронов. Оружие имеет несколько режимов стрельбы, включая полуавтоматический и автоматический. Кроме того, она часто оснащается оптическим прицелом Elcan 3.4x, повышающим ее точность.

C7 используется в качестве стандартной винтовки в канадских вооруженных силах, а также имеет несколько модификация, в том числе и снайперский вариант.

Снайперская модификация С-7

Винтовка C8 создана на базе карабина Colt Model 725 и предназначена для выполнения более специфических задач, в первую очередь для спецподразделений. Отличительной особенностью винтовки C8 является ее компактность — она короче, легче и эргономичнее C7, что делает ее идеальной для использования в условиях ограниченного пространства.

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C8 имеет много общего с C7, включая патрон 5,56x45 мм НАТО, магазины на 30 патронов и режимы стрельбы. Однако в основном он используется канадскими спецподразделениями и другими подразделениями, которым требуется более компактное и универсальное оружие.

Модификация винтовки C8A1

Винтовка имеет ряд модификаций — C8A2 с утяжеленным стволом, С8 Special Forces Weapon с предустановленным цевьем KAC RAS, C8CQB со стволом длиной 9,8 дюймов, снайперский вариант C8CT, а также экспортный вариант С8 IUR.

Напомним, чешские оружейники представили пистолет-пулемет CZ Scorpion EVO 3 S2 micro под калибр 9×19. Он является прямым наследником одноименного очень успешного пистолета-пулемета CZ Scorpion EVO 3, который представлен на рынке с 2011 года.