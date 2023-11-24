"Киеву нужна поддержка": Канада передаст Украине стрелковое оружие и боеприпасы

По словам Джастина Трюдо, Киев нуждается в продолжении поддержки, чтобы сохранить свою обороноспособность.

Related video

В пятницу, 24 ноября, Канада объявила, что передаст Украине 11 тысяч штурмовых винтовок производства компании Colt Canada, которая базируется в Онтарио, и патроны к ним. Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Премьер-министр Канады отметил, что война в Украине продолжается, поэтому Киеву нужна поддержка, чтобы сохранить свою обороноспособность.

"Сегодня я объявляю, что Канада передает Украине более 11 тысяч штурмовых винтовок и более 9 млн патронов", – заявил Трюдо.

Брифинг Джастина Трюдо и лидеров ЕС

Военная помощь Украине

В среду, 22 ноября, Канада объявила, что выделяет почти 1 млрд долларов США на военную помощь Украине. Правительство страны опубликовало план военной помощи Украине до 2026 года включительно, в течение которых будет выделено 947 млн долларов.

В тот же день о новом пакете военной помощи объявила Германия. ФРГ является одним из лидеров среди стран, которые оказывают помощь ВСУ. В новый пакет вошли БМП Marder, тягачи, грузовики и артиллерийские снаряды.

Сегодня, 24 ноября, стало известно, что Литва усилила ПВО Украины. Литва производит собственные установки РЭБ и несколько из них предоставила Украине, заявил премьер-министр Шмыгаль. Эти установки понадобятся для борьбы с дронами-камикадзе Shahed-136 ВС РФ.

Также на этой неделе состоялась встреча глав оборонных ведомств стран-партнеров Украины в формате "Рамштайн". По итогам встречи глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что поддержка Украины остается непоколебимой и союзники уже начали объявлять о новых пакетах военной помощи. Но "самые большие и мощные анонсы" пока не разглашаются.

Напомним, по словам журналистов, недостаток военной помощи может вынудить Украину согласиться на мирные переговоры с Россией с позиции слабости, но есть и худший сценарий.