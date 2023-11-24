"Перспектива пугает": борьба Украины за оружие и внимание дает Путину шанс, — Bloomberg

По словам журналистов, недостача военной помощи может вынудить Украину согласиться на мирные переговоры с Россией с позиции слабости, но есть и худший сценарий.

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За год линия фронта в Украине почти не изменилась, у Европы проблемы с поставкой боеприпасов, а в США есть признаки политической усталости от войны. Все эти признаки могут дать президенту РФ Владимиру Путину шанс. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам журналистов, недостача военной помощи может вынудить Украину согласиться на мирные переговоры с Россией с позиции слабости. Более того, есть и худший вариант, если ВС РФ смогут прорвать оборону ВСУ и оставить Кремль вовсе без стимула к переговорам.

Издание пишет, что такие прогнозы очень пугают лидеров в Восточной Европе. Политики уверены, что Россия не будет останавливаться на границах Украины, если победит. Правда, на Западе есть силы, которые этого не понимают.

Как заявила премьер-министра Эстонии Кая Каллас, некоторые союзники недостаточно серьезно относятся к обороне. А вот глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис считает, что медленные поставки оружие могут вынудить Украину пойти на переговоры, чего Киев делать не хочет.

"У меня возникает беспокойство по поводу нашей коллективной способности внести свой вклад в победу, когда я вижу, что новые танки, новые ракетные системы и даже боеприпасы не поставляются", — сказал он.

В материале говорится, что на следующей неделе Конгресс США возобновит усилия по принятию пакета помощи Украине. Речь идет о 61 млрд долларов, которые запросил глава Белого дома Джо Байден. Президент и его сторонники надеются, что законодатели одобрят пакет до конца 2023 года.

Более того, как отметили журналисты, проблемы могут возникнуть, если в Израиле расширится фронт. Тогда США будут вынуждены также передавать артиллерийские боеприпасы и своему союзнику на Ближнем Востоке.

Как рассказал журналистам неназванный дипломат ЕС, обеспокоенность заключается в том, что отсутствие постоянной помощи в области вооружений даст Путину рычаги влияния. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что соглашения с Россией не является альтернативой. По его словам, любое прекращение огня может привести к тому, что Москва снова станет сильнее.

"Мы просто должны продолжать работать над более долгосрочной или структурной системой поддержки Украины, понимая, что Россия в то же время также мобилизует свою экономику, свои силы и готова к длительным усилиям", — сказал он в Брюсселе 16 ноября.

Напомним, что СМИ рассказали, как Путин готовится к президентским выборам. По словам профессора политологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Григория Голосова, в России уже много лет не было никакой политической оппозиции.