"Києву потрібна підтримка": Канада передасть Україні стрілецьку зброю і боєприпаси

За словами Джастіна Трюдо, Київ потребує продовження підтримки, щоб зберегти свою обороноздатність.

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У п'ятницю, 24 листопада, Канада оголосила, що передасть Україні 11 тисяч штурмових гвинтівок виробництва компанії Colt Canada, що базується в Онтаріо, і патрони до них. Про це на спільній пресконференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і головою Європейської ради Шарлем Мішелем заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Прем'єр-міністр Канади зазначив, що війна в Україні триває, тому Києву потрібна підтримка, щоб зберегти свою обороноздатність.

"Сьогодні я оголошую, що Канада передає Україні понад 11 тисяч штурмових гвинтівок і понад 9 млн патронів", — заявив Трюдо.

Брифінг Джастіна Трюдо і лідерів ЄС

Військова допомога Україні

У середу, 22 листопада, Канада оголосила, що виділяє майже 1 млрд доларів США на військову допомогу Україні. Уряд країни опублікував план військової допомоги Україні до 2026 року включно, протягом яких буде виділено 947 млн доларів.

Того ж дня про новий пакет військової допомоги оголосила Німеччина. ФРН є одним із лідерів серед країн, які надають допомогу ЗСУ. До нового пакета увійшли БМП Marder, тягачі, вантажівки та артилерійські снаряди.

Сьогодні, 24 листопада, стало відомо, що Литва посилила ППО України. Литва виробляє власні установки РЕБ і кілька з них надала Україні, заявив прем'єр-міністр Шмигаль. Ці установки знадобляться для боротьби з дронами-камікадзе Shahed-136 ЗС РФ.

Також цього тижня відбулася зустріч глав оборонних відомств країн-партнерів України у форматі "Рамштайн". За підсумками зустрічі глава Міноборони України Рустем Умеров повідомив, що підтримка України залишається непохитною і союзники вже почали оголошувати про нові пакети військової допомоги. Але "найбільших і найпотужніших анонсів" поки не розголошують.

Нагадаємо, за словами журналістів, нестача військової допомоги може змусити Україну погодитися на мирні переговори з Росією з позиції слабкості, але є й гірший сценарій.