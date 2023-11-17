Россияне отправили на фронт дистанционно управляемые турели с 7,62-мм пулеметом ПКТ (фото)

Оператор российской техники, как заявили в компании "Ростех", получил возможность вести прицельный огонь на расстоянии от 50 до 1100 метров в режиме реального времени. Есть функционал для установки прибора ночного видения и тепловой камеры.

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Российские контрактуры разработали дистанционно управляемые турели с танковым 7,62-мм пулеметом ПКТ и уже отправили на фронт. Об этом сообщает российская государственная корпорация "Ростех".

Техника оборудована камерой с высоким разрешением и 30-ти кратным увеличением. В ней есть возможность для установки прибора ночного видения и тепловой камеры.

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Терминал с монитором и джойстиком может быть выполнен в виде кейса. Оператор получил возможность вести прицельный огонь на расстоянии от 50 до 1100 метров в режиме реального времени.

Платформа прошла соответствующие испытания. "Ростех" заявил, что управляемые турели уже использовали в боевых условиях.

Российская дистанционно управляемая турель с 7,62-мм пулеметом ПКТ Фото: Ростех

Оккупанты 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка, как говорится в сообщении, уже получили технику. Разработкой занимался концерн "Радиоэлектронные технологи". Четыре турели отправили в зону боевых действий, еще пять — передадут до конца текущего года.

В компании отметили, что от получения технического задания до изготовления первого образца прошло два месяца. К процессу создания присоединились российские военные, которые участвуют в боях.

Напомним, Министерство обороны Украины приняло решение допустить в сентябре допустило к эксплуатации первый дистанционно управляемый боевой модуль "ШаБля". Боевой модуль можно стационарно устанавливать на блокпостах или ставить на роботизированные колесные платформы. Они применяются для проведения разведки с целью выявления на поле боя целей и поражения живой силы врага, борьбы с легкобронированной техникой и огневыми позициями российских войск.