В Хмельницкой области суд посадил военного на 5 лет за дезертирство

В суде мужчина признал вину в содеянном и заявил, что сбежал из части из-за обострения кожной болезни.

В Хмельницкой области суд наказал военного лишением свободы на 5 лет за то, что он сбежал из воинской части. Об этом говорится в приговоре Ярмолинецкого районного суда от 13 декабря.

Сообщается, что мужчина был призван на военную службу 20 июня 2022 года. В этот же день он был зачислен в личный состав одной из воинских частей.

Уже через несколько месяцев, а именно 13 сентября, военный самовольно покинул воинскую часть и уехал к себе домой в Шепетовку Хмельницкой области. Отмечается, что обнаружили и задержали его почти через год — 8 сентября 2023 года.

В суде мужчина свою вину в содеянном признал полностью и искренне раскаялся. Свой побег со службы он объяснил обострением кожной болезни из-за плохих условий проживания. Военный сказал, что не мог получать нужное ему лечение на службе, поэтому решил сбежать. Почти год он жил в своем доме, а периодически — у друзей.

Суд оценил поступок мужчины как такой, что снижает уровень воинской дисциплины и боевую готовность Вооруженных сил Украины. Отмечается, что с момента задержания военный все время находится под стражей.

Рассмотрев материалы дела суд признал солдата виновным в дезертирстве и назначил ему 5 лет заключения. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

Напомним, весной этого года во Львове суд вынес приговор мужчине, который "проспал" мобилизацию. Собственно, именно такую причину неявки в ТЦК он назвал во время судебного процесса. Однако его все равно признали виновным в уклонении от мобилизации и назначили 2 года испытательного срока.

Кроме того, в июне этого года на Ивано-Франковщине на четыре года посадили военного, который сбежал со службы.