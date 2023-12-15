Венгрия подписала с концерном Rheinmetall контракт на разработку танка Panther

Венгерский танк имеет 120-миллиметровую пушку, чтобы можно было использовать боеприпасы "Леопардов".

Правительство Венгрии приняло решение поручить Rheinmetall разработать Panther для серийного производства. В пресс-службе концерна сообщили подробности.

Соответствующий контракт подписан в венгерском Залаэгерсеге. На разработку планируется предоставить около 288 миллионов евро.

Rheinmetall сотрудничает над проектом с венгерским государственным холдингом N7, который также имеет 49% акций в совместном предприятии Rheinmetall Hungary. Прототип был представлен в июне 2022 года на выставке оружия Eurosatory в Париже.

"Мы рады, что с Венгрией мы снова можем установить веху в следующем поколении боевых машин", — сказал генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

В концерне назвали Panther самым современным боевым танком в мире. Боевая машина, как говорится в сообщении, устанавливает новые стандарты боевой эффективности механизированных подразделений и обеспечивает высокую жизнеспособность в будущем. Венгерский танк имеет 120-миллиметровую пушку (вместо фактических 130 мм), чтобы можно было использовать боеприпасы "Леопардов".

Отправной точкой для шасси является бронированная эвакуационная машина Büffel из семейства Leopard. Это приведет к эффекту синергии в логистике, обслуживании и обучении. Сроки использования танка Бундесвером неизвестны.

Издание Bild назвало основные отличия от танка Leopard:

вместо четырех экипаж Panther состоит только из трех человек: командира, водителя и наводчика;

130-мм пушка имела бы примерно на 50 процентов большую огневую мощность, чем 120-мм гладкоствольная пушка Leopard 2, и значительно большую дальность стрельбы;

автоматическая дистанционно управляемая боевая станция с системой всепогодных датчиков также установлена в задней части башни. Стартер для дронов Hero 120 также можно интегрировать;

улучшена броня и системы защиты;

дизельный двигатель V12 от MTU имеет 1500 л.с. и запас хода 500 километров.

Напомним, 15 декабря стало известно, что первые отремонтированные украинские Leopard 2A6 готовят к возвращению в Украину. Литва провела ремонт по меньшей мере двух поврежденных машин украинской армии. Всего Украина получила 21 Leopard 2A6.