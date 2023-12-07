Украина хочет наладить производство танков Panther и дронов Bayraktar, - WSJ

Как сообщила замминистра стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр, украинское производство оружия в 2023 году выросло на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Украина получила от Запада оружия на миллиарды долларов, однако просит помочь наладить собственное производство. Об этом 7 декабря пишет The Wall Street Journal.

Среди тех компаний, с которыми уже обсуждаются вопросы открытия производств на территории Украины, — немецкий концерн Rheinmetall с танками Panther, британская компания BAE Systems и турецкий Baykar со знаменитыми БПЛА Bayraktar TB2.

"С компанией Rheinmetall, в частности, уже прорабатывается вопрос об аренде в Украине площадок для выпуска бронетранспортеров Fuch и Lynx, а также перспективных танков Panther KF51", — сообщает издание.

Rheinmetall уже ремонтирует немецкую военную технику в Украине, сообщил представитель компании.

"В целом производство в Украине дешевле, учитывая более низкие затраты на рабочую силу", — подчеркнул Армин Паппергер, генеральный директор компании.

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В июне 2023 года турецкая компания Baykar начала строительство нового завода в Украине для производства своих дронов, которые Украина использовала для защиты Киева в прошлом году.

Компания ВАЕ ведет переговоры с несколькими украинскими производителями и намерена изготавливать запасные части в Украине в течение следующих нескольких месяцев. Со временем компания заявляет, что может начать производство и легкой гаубицы.

"На этой неделе правительство США примет украинских министров и производителей оружия на двухдневную конференцию, целью которой является поощрение совместного производства с американскими компаниями. Ожидается, что в мероприятии примут участие американские производители оружия, в том числе компания Lockheed Martin", — сообщает WSJ.

По данным исследовательской группы Кильского института, после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году США и их союзники до конца октября текущего года отправили Украине боеприпасов, ракет и танков на сумму около 100 миллиардов долларов. Теперь же, как пишет WSJ, Украина хочет отказаться от западного оружия и планирует начать производить больше собственного оружия.

"Восстановление украинской военной промышленности может помочь обеспечить долгосрочную безопасность страны и стимулировать ее экономику", — приводит издание слова украинских чиновники.

Актуальность этого вопроса встала во весь рост в среду, 6 декабря, когда республиканцы в Сенате заблокировали законопроект о помощи Украине, предусматривающий выделение средств на военную поддержку.

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Украинский ВПК — что известно

Украина всегда была крупным производителем оружия во времена Советского Союза, но с тех пор страдает от недостатка инвестиций. Однако с начала войны она увеличила производство оружия, в том числе артиллерийских снарядов и беспилотников.

"У нас есть уникальные в мире продукты. В то время как другие страны работают над морскими дронами — беспилотными судами, которые могут перемещаться по поверхности воды или под ней, Украина уже несколько раз доказала свой флот в боевых действиях", — подчеркивает Анна Гвоздяр, заместитель министра стратегических отраслей промышленности, выступая 6 декабря перед конференцией в Вашингтоне.

Однако, несмотря на успехи в некоторых областях, Украина по-прежнему зависит от своих союзников. Ожидается, что восстановление оружейной промышленности займет годы, и западные производители вряд ли будут производить самое современное оружие в именно в Украине.

"Украина хочет показать, что есть путь к большей самодостаточности", — заявил генеральный директор BAE Чарльз Вудберн.

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Однако расширение ВПК в стране сопряжено с определенным набором проблем.

"Когда Россия вторглась, она бомбила украинские оружейные заводы, и любые новые объекты представляли собой новую громкую цель. Руководители оружейной промышленности говорят, что существуют также опасения по поводу отправки персонала в зону боевых действий для наблюдения за производством и что планы по созданию оружия могут попасть в руки России", — пишет WSJ.

Несмотря на проблемы, украинское производство оружия в этом году выросло на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Гвоздяр. При этом некоторые местные компании рассредоточились по всей стране или перенесли свою деятельность за границу, чтобы избежать бомбардировок.

Вместе с тем, Украина по-прежнему нуждается в большем количестве оружия и боеприпасов, которые она может произвести сама или получить из-за границы.

"Этого никогда не бывает достаточно, наши потребности намного, намного больше", — констатировала замминистра Гвоздяр.

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Напомним, 4 декабря генерал США заявил, что Украина могла бы еще с 2014 года производить боеприпасы и иметь сейчас горы из них.

Министерство обороны на 2024 год получит бюджет на 1,16 триллиона гривен, из которых более 265 млрд пойдет на производство и ремонт вооружений.