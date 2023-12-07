Україна хоче налагодити виробництво танків Panther і дронів Bayraktar, — WSJ

Як повідомила заступниця міністра стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр, українське виробництво зброї 2023 року зросло на 68% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Україна отримала від Заходу зброї на мільярди доларів, однак просить допомогти налагодити власне виробництво. Про це 7 грудня пише The Wall Street Journal.

Серед тих компаній, з якими вже обговорюють питання відкриття виробництв на території України, — німецький концерн Rheinmetall із танками Panther, британська компанія BAE Systems і турецький Baykar зі знаменитими БПЛА Bayraktar TB2.

"З компанією Rheinmetall, зокрема, вже опрацьовується питання про оренду в Україні майданчиків для випуску бронетранспортерів Fuch і Lynx, а також перспективних танків Panther KF51", — повідомляє видання.

Rheinmetall уже ремонтує німецьку військову техніку в Україні, повідомив представник компанії.

"Загалом виробництво в Україні дешевше з огляду на нижчі витрати на робочу силу", — наголосив Армін Паппергер, генеральний директор компанії.

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У червні 2023 року турецька компанія Baykar почала будівництво нового заводу в Україні для виробництва своїх дронів, які Україна використовувала для захисту Києва минулого року.

Компанія ВАЕ веде переговори з кількома українськими виробниками і має намір виготовляти запасні частини в Україні протягом наступних кількох місяців. Згодом компанія заявляє, що може почати виробництво і легкої гаубиці.

"Цього тижня уряд США прийме українських міністрів і виробників зброї на дводенну конференцію, метою якої є заохочення спільного виробництва з американськими компаніями. Очікується, що в заході візьмуть участь американські виробники зброї, зокрема компанія Lockheed Martin", — повідомляє WSJ.

За даними дослідницької групи Кільського інституту, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року США та їхні союзники до кінця жовтня поточного року відправили Україні боєприпасів, ракет і танків на суму близько 100 мільярдів доларів. Тепер же, як пише WSJ, Україна хоче відмовитися від західної зброї і планує почати виробляти більше власної зброї.

"Відновлення української військової промисловості може допомогти гарантувати довгострокову безпеку країни і стимулювати її економіку", — наводить видання слова українських урядовців.

Актуальність цього питання постала на повний зріст у середу, 6 грудня, коли республіканці в Сенаті заблокували законопроєкт про допомогу Україні, що передбачає виділення коштів на військову підтримку.

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Український ВПК — що відомо

Україна завжди була великим виробником зброї за часів Радянського Союзу, але відтоді страждає від нестачі інвестицій. Однак з початку війни вона збільшила виробництво зброї, зокрема артилерійських снарядів і безпілотників.

"У нас є унікальні у світі продукти. У той час як інші країни працюють над морськими дронами — безпілотними суднами, які можуть переміщатися поверхнею води або під нею, Україна вже кілька разів довела свій флот у бойових діях", — підкреслює Ганна Гвоздяр, заступниця міністра стратегічних галузей промисловості, виступаючи 6 грудня перед конференцією у Вашингтоні.

Однак, попри успіхи в деяких галузях, Україна, як і раніше, залежить від своїх союзників. Очікується, що відновлення збройової промисловості займе роки, і західні виробники навряд чи будуть виробляти найсучаснішу зброю саме в Україні.

"Україна хоче показати, що є шлях до більшої самодостатності", — заявив генеральний директор BAE Чарльз Вудберн.

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Однак розширення ВПК у країні пов'язане з певним набором проблем.

"Коли Росія вторглася, вона бомбила українські збройові заводи, і будь-які нові об'єкти являли собою нову гучну ціль. Керівники збройової промисловості кажуть, що існують також побоювання стосовно відправки персоналу в зону бойових дій для спостереження за виробництвом і що плани зі створення зброї можуть потрапити до рук Росії", — пише WSJ.

Попри проблеми, українське виробництво зброї цьогоріч зросло на 68% порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомила Гвоздяр. При цьому деякі місцеві компанії розосередилися по всій країні або перенесли свою діяльність за кордон, щоб уникнути бомбардувань.

Разом з тим, Україна, як і раніше, потребує більшої кількості зброї та боєприпасів, які вона може виробити сама або отримати з-за кордону.

"Цього ніколи не буває достатньо, наші потреби набагато, набагато більші", — констатувала заступниця міністра Гвоздяр.

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Нагадаємо, 4 грудня генерал США заявив, що Україна могла б ще з 2014 року виробляти боєприпаси і мати зараз гори з них.

Міністерство оборони на 2024 рік отримає бюджет на 1,16 трильйона гривень, з яких понад 265 мільярдів піде на виробництво і ремонт озброєнь.