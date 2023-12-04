Rheinmetall отримав великий контракт на виробництво боєприпасів для України

Неназвана країна НАТО замовила для української армії виробництво боєприпасів, які будуть постачати у 2025 році.

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Німецький концерн Rheinmetall отримав контракт на постачання 155-мм боєприпасів для України на суму 142 млн євро. Про це повідомляє пресслужба виробника.

Компанія Rheinmetall перемогла в контракті на постачання артилерійських 155-мм боєприпасів Україні. За близько 142 млн євро буде виготовлено десятки тисяч снарядів, включно зі всіма складовими: запал, порох, капсуль та корпус снаряда. Замовником виступила одна з країн НАТО, яка задекларувала намір підтримати Україну в оборонній боротьбі.

Виконуватиме замовлення дочірнє підприємство в Іспанії Rheinmetall Expal Munitions. У компанії заявляють, що контракт підкреслює їхню роль, як найбільшого виробника боєприпасів, особливо великих калібрів. Виконати контракт мають у 2025 році, а попередній контракт на близько 40 тисяч снарядів виконають у 2024 році.

Також в середині жовтня німецький уряд замовив у Rheinmetall понад 100 000 боєприпасів, які також призначені для України. Окрім цього додатково замовлені фугасні снаряди DM 121 на суму близько трьох мільйонів євро. Наразі існує дуже високий попит на боєприпаси, який зумовлений не тільки потребами ЗСУ, але й необхідністю поповнити власні запаси.

У 2024 році Rheinmetall на своїх потужностях в Німеччині, Іспанії, Австралії та Південній Африці має наростити виробництво боєприпасів до 700 тисяч на рік. Наразі концерн має замовлень на постачання боєприпасів на понад 1 млрд євро.

Нагадаємо, 4 грудня генерал США заявив, що Україна могла б ще з 2014 року виробляти боєприпаси й мати зараз гори з них.

30 листопада Rheinmetall показав документальний фільм про допомогу Україні та діяльність компанії.