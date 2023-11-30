Як роблять снаряди для ЗСУ: у Німеччині вийшов фільм про концерн Rheinmetall (відео)

Журналісти показали процес виробництва боєприпасів для систем Gepard, ремонт машин Marder 1A3, а також фрагменти зустрічі гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера з українським послом Олексієм Макеєвим.

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На німецькому національному каналі Das Erste вийшов документальний фільм "Inside Rheinmetall", який розповідає про роботу відомого оборонного концерну. Фільм був опублікований на порталі ARD Mediathek 24 листопада.

Фільм привідкриває процес створення та тестування боєприпасів для зенітної самохідної установки Gepard SPAAGs. Повідомляється, що технології для виробництва постачають різні підприємства Rheinmetall, зокрема швейцарські. Повідомляється, що у Швейцарії компанія могла б швидше виробляти снаряди, однак у країні відмовилися від такої можливості.

"Як боєприпаси потрапляють звідси, в Україну, залишається таємницею", — каже голос за кадром.

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Автори матеріалу зазначають, що перед затвердженням зразок тестують, зокрема для зимового використання. Для цього снаряди були спеціально заморожені до -46 градусів Цельсія.

"Жодна телевізійна знімальна група ніколи не знімала в цехах боєприпасів. Це зона підвищеного ризику для танкових боєприпасів, які також відправляють в Україну", — зазначили журналісти.

У фільмі також згадується про те, що Rheinmetall проводить капітальний ремонт бойових машин піхоти Marder 1A3, які будуть передані ЗСУ.

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Крім того, журналісти показали фрагменти зустрічі генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера з послом України в Німеччині Олексієм Макеєвим. На початку зустрічі Паппергер вручив українському дипломату нашивки з танками.

Переговори були конфіденційними, проте пізніше Паппергер і Макєєв поспілкувалися з журналістами.

"Довіра — найважливіша дипломатія у світі. Без довіри немає дипломатії. Ви знаєте, ті, хто зараз теоретизує, їм треба один раз приїхати в Україну, щоб зрозуміти, що це таке: щодня боротися з агресивною війною", — сказав український посол.

Своєю чергою гендиректор Rheinmetall висловив подяку за зворотний зв'язок щодо зброї. Він зазначив, що німецьке обладнання є дуже надійним і компанія отримує відповідні відгуки.

Нагадаємо, 14 листопада у пресслужбі Rheinmetall повідомили про укладення контракту з урядом України на поставку 32 Leopard 1, зокрема 7 машин на базі танків. Замовлення вартістю в кілька мільйонів євро, що фінансується Федеративною Республікою Німеччина, також включає навчання, логістику, запасні частини, технічне обслуговування та інші допоміжні послуги.

Раніше. 8 листопада, компанія Rheinmetall повідомила, що виграла контракт на постачання 120-мм мін в Україну на наступні два роки. Вартість замовлення становить тризначну суму мільйонів євро і є частиною нещодавнього пакета військової допомоги Україні на понад 400 млн доларів.