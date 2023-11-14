Зброя для ЗСУ: компанія Rheinmetall поставить Україні понад 30 систем Leopard 1

За даними концерну, Leopard 1 зараз проходять капітальний ремонт на заводах Rheinmetall в Унтерлюсі й Касселі та готуються до використання.

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Уряд України уклав з німецьким концерном Rheinmetall контракт на постачання 32 систем Leopard 1, у тому числі 25 основних бойових танків Leopard 1A5. Постачання має відбутися у наступному році. Про це повідомила прес-служба компанії.

Також Україна замовила п'ять броньованих евакуаційних машин Bergepanzer 2 та два танки для навчання водіїв.

Зазначається, що замовлення вартістю кілька мільйонів євро, яке фінансується Федеративною Республікою Німеччина, також включає навчання, логістику, запасні частини, технічне обслуговування та інші допоміжні послуги.

Постачання має відбутися у 2024 році. Системи Leopard 1 в даний час проходять капітальний ремонт і готуються до використання на заводах Rheinmetall в Унтерлюсі та Касселі.

Постачання зброї Rheinmetall для України

Rheinmetall продовжує підтримувати Україну постійними постачанням тактичних машин. Раніше групі було доручено поставити Україні 80 бойових машин піхоти Marder. Більшість із них уже довели свою стійкість у поточних операціях на полі бою.

Концерн готовий поставити ще двадцять БМП Marder, як тільки отримає відповідне замовлення. Наприкінці 2023 — на початку 2024 року Україна також отримає 5 аеромобільних машин Caracal. Крім того, за дорученням урядів Нідерландів та Данії наступного року Rheinmetall поставить Україні 14 танків Leopard 2A4.

Також компанія допомагає українським збройним силам боєприпасами, дронами, медичними засобами тощо.

Rheinmetall виграв багатомільйонний контракт на постачання 120-мм мін Україні. Німецький уряд розмістив замовлення на постачання в Україну майже 100 000 мін для мінометів калібром 120-мм. Вартість замовлення складає тризначну суму мільйонів євро і є частиною нещодавнього пакета військової допомоги Україні на понад 400 млн доларів. Перші партії мають відправити Києву вже найближчим часом, а сам контракт розраховано на 2 роки.

Раніше, 28 жовтня Фокус повідомляв, що світові виробники зброї збільшують доходи завдяки військовій допомозі Україні. Оборонні гіганти Lockheed Martin, General Dynamics, RTX, Rheinmetall та низка інших компаній очікують на збільшення виторгу. Причина не тільки у війні в Україні, але й в озброєнні Європи.