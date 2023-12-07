Від ракет до ППО. Яке озброєння вироблятиме Україна у 2024 році

Міністерство оборони на 2024 рік отримає бюджет на 1,16 трильйона гривень, з яких понад 265 млрд піде на виробництво і ремонт озброєнь. Публічно озвучено плани щодо модернізації ЗРК С-300, "Бук", ракет "Нептун", однак, крім цього, створюються спільні підприємства зі світовими компаніями. Україна робить ставку на розвиток ВПК.

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Народні депутати ще 9 листопада ухвалили бюджет на 2024 рік. Фокус проаналізував, що буде з українським оборонно-промисловим комплексом наступного року: яке озброєння виготовлятиме Україна, і на що піде найбільше коштів з оборонного бюджету.

Міністерство оборони України повідомило, що фінансування на наступний рік становитиме 1,16 трильйона гривень, що становить майже половину від усього бюджету 2024 року. Як порівняти з 2023 роком, оборонна сфера отримає менше коштів, оскільки, з урахуванням усіх правок, нинішнього року оборонний сектор профінансували на 1,2 трлн грн. Також у місцевих бюджетів заберуть кошти від податку на дохід фізичних осіб (ПДФО), який на 50% залишався на місцях. Починаючи з наступного року і до кінця війни, кошти від ПДФО будуть розподілятися на рівні держави. Законопроєкт уже підписав президент України Володимир Зеленський.

Розподіл коштів у бюджеті Міноборони:

862 млрд гривень — персонал;

265,4 млрд гривень — придбання та ремонт озброєння і техніки;

36 млрд гривень — на експлуатаційні витрати та відновлення інфраструктури;

663,7 млн гривень — забезпечення роботи апарату Міноборони.

Розподіл коштів оборонного бюджету Фото: Міноборони України

Мільярди на техніку — яке озброєння виготовлятиме ОПК

Із виділених 265,6 млрд гривень у планах Міністерства оборони замовити у вітчизняних виробників озброєння і техніки на понад 190 млрд гривень. Основними пріоритетами є:

засоби ППО;

безпілотники;

виробництво боєприпасів і ракет;

бронетехніка;

радіоелектронна боротьба.

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі українська промисловість вийшла на показник виробництва 6 САУ "Богдана" на місяць — такі ж показники у французів із САУ Caesar. Нещодавно українська розробка отримала важливе оновлення — досилач, який прискорює роботу машини.

САУ "Богдана" виробляється в кількості 6 машин на місяць Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Крім цього, для Сил оборони планується придбати 750 одиниць бойових броньованих машин різних типів. Конкретики в Міноборони не назвали, однак додали, що 2024 року в рази нарощуватиметься виробництво мінометних мін і почнеться виробництво неназваних снарядів. Проблема полягає в тому, що на військово-промисловому комплексі економили роками, тому не всі підприємства виявилися спроможними в короткі терміни налагодити серійне виробництво. Через це українські підприємства зможуть частково задовольнити потреби війська.

БТР-4 на навчаннях у Німеччині, 2021 рік Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Також в Україні працюють над створенням більш далекобійної версії ракети "Нептун", яку "навчили" атакувати наземні цілі. За даними ЗМІ, конструктори хочуть домогтися дальності, яка дасть змогу знищувати цілі в Москві. Для ударів по наземних цілях ракеті потрібно було поміняти головку самонаведення, а також змінити масу бойової частини на догоду збільшення кількості палива. Морська версія "Нептуна" знищила флагман Чорноморського флоту РФ "Москва", а наземна версія била по військових цілях у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний щит для України — посилення ППО

Окремо в Міноборони акцентують на виробництві в Україні засобів протиповітряної оборони. Російські окупанти наростили виробництво дронів-камікадзе Shahed, а також накопичили приблизно 1000 ракет для обстрілів української території. Західні системи посилили ППО України, проте ЗРК С-300, ЗРК "Бук" та інші все ще відіграють важливу роль у захисті від атак РФ.

В Україні працюють над модернізацією зенітно-ракетних комплексів С-300 і "Бук". Повітряні сили заявили, що в радянський "Бук" інтегрували американські ракети RIM-7 Sea Sparrow і AIM-9. Американська промисловість здатна переобладнати 6 ЗРК на місяць. Проєкт зі створення гібридних ЗРК має назву FrankenSAM. Це дасть змогу розв'язати проблему з дефіцитом ракет під комплекс, оскільки його виготовляють у Росії.

ЗРК "Бук" отримав західні ракети Фото: АрміяInform

Також у Міноборони України повідомили, що вироблятимуть як переносні зенітно-ракетні комплекси, так і ЗРК із дальністю понад 100 км.

Десятки тисяч БПЛА — 43 млрд гривень на безпілотники

Наразі Збройні Сили експлуатують приблизно 70 моделей безпілотників і понад 20 видів боєприпасів для них. Виробляють їх майже 200 компаній. В арсеналі є всі види моделей, від розвідувальних до ударних дронів і дронів-камікадзе. Окреме завдання, яке озвучується в Міністерстві оборони України, — це протидія БПЛА. До експлуатації вже допустили 6 зразків РЕБ, серед них і окопні засоби радіоелектронної боротьби.

FPV-дрон у руках українського військового Фото: Скриншот

За даними ЗМІ, окупанти в рази обганяють Україну в обсягах виробництва FPV-дронів. Наразі українські виробники виготовляють майже 50 000 FPV-дронів на місяць, але водночас необхідність оцінюють у 200 000, стверджують журналісти.

В Україні діє оборонний кластер Brave1 та інші ініціативи для нових розробок і виробників. Однак в індустрії потрібно боротися з дефіцитом кадрів і виробляти більше деталей в Україні.

Кооперація із Заходом — Україна створює спільні підприємства з передовими компаніями

Українське керівництво також створює спільні підприємства з компаніями Заходу, а також має спільні проєкти з ними. Публічно відомо про створення виробництва:

турецького Baykar для виробництва безпілотників Bayraktar;

британського BAE Systems для ремонту техніки і надалі виробництва артилерії;

німецького Rheinmetall для ремонту техніки та виробництва БМП Lynx і БТР Fuchs;

Чехія передасть ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ BREN 2.

Крім цього, Київ і Вашингтон проведуть конференцію оборонних індустрій на продовження Міжнародного форуму оборонних індустрій. Україна хоче поглибити співпрацю зі США в питанні кооперації. Результат першого форуму зброярів призвів до створення Альянсу оборонних індустрій для виробництва озброєння. До нього увійшли 60 виробників із 23 країн світу.

БТР Fuchs планують виготовляти в Україні Фото: wikipedia

У листопаді ЗМІ писали, що Велика Британія і США постачають Україні нове експериментальне озброєння. Київ уже отримав ЗРК Terrahawk Paladin від компанії MSI. Також британці створили гібридний ЗРК з ракетами AIM-132. Спочатку ракета була класу "повітря–повітря", але її переробили для пусків із землі.

Гібридний ЗРК під ракету ASRAAM Фото: З відкритих джерел

Варто зазначити, що попри бюджет, Україні потрібна підтримка партнерів, і США зокрема. Війна має безпрецедентний масштаб, тому потрібні десятки мільярдів доларів для продовження бойових дій. Спільні виробництва допоможуть Україні стати більш незалежною в питанні поставок Заходу. Поготів військовий бюджет РФ на 2024 рік заплановано на рівні 10,775 трильйонів рублів, що в рази більше, ніж нинішнього року.