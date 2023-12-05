Планують запуск виробництва бронетехніки в Україні: Шмигаль розповів про співпрацю з Rheinmetall

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що це "флагманський проєкт єднання" сил України та європейських зброярів "для досягнення справедливого миру та нашої спільної безпеки".

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Німецький концерн Rheinmetall вже виготовляє для України артилерійські снаряди. Крім того, збройова компанія одержує на таке озброєння нові замовлення. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів 5 грудня.

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За словами глави уряду, у жовтні під час візиту до Берліна разом із канцлером ФРН Олафом Шольцом "дали старт співпраці українського ОПК та німецького збройного концерну Rheinmetall".

"Підприємство вже виробляє для України артилерійські снаряди та отримує на них нові замовлення. У найближчій перспективі плануємо запуск виробництва бронетехніки на українській території", — наголосив чиновник.

Шмигаль зазначив, що це "флагманський проєкт єднання" сил України та європейських зброярів "для досягнення справедливого миру та нашої спільної безпеки".

Також прем'єр заявив про плани в майбутньому робити ставку на трансферт технологій, інвестиції в конструкторські розробки, нові виробництва та Military Tech.

Rheinmetall отримав великий контракт на виробництво боєприпасів для України

Нагадаємо, раніше пресслужба виробника повідомила, що німецький концерн Rheinmetall отримав контракт на постачання 155-мм боєприпасів для України на суму 142 млн євро.

Компанія Rheinmetall перемогла в контракті на постачання артилерійських 155-мм боєприпасів Україні. За близько 142 млн євро буде виготовлено десятки тисяч снарядів, включно зі всіма складовими: запал, порох, капсуль та корпус снаряда. Замовником виступила одна з країн НАТО, яка задекларувала намір підтримати Україну в оборонній боротьбі.

Нагадаємо, 4 грудня генерал США заявив, що Україна могла б ще з 2014 року виробляти боєприпаси й мати зараз гори з них.

30 листопада Rheinmetall показав документальний фільм про допомогу Україні та діяльність компанії.