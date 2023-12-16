На Белгородщине в РФ руководство района подорвалось на мине: есть жертвы (фото)

В авто находились заместитель главы района, глава администрации и еще один местный житель. Их доставили в больницу.

В Белгородской области в России на мине подорвалось авто с чиновниками. Погиб заместитель главы администрации Краснояружского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Сегодня ночью Игорь Васильевич, мужчина, который подорвался на мине в Краснояружском районе, умер в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего", — написал он.

"Мужчиной, который подорвался на мине", оказался заместитель главы администрации Краснояружского района и секретарь совета безопасности Краснояружского сельского поселения Игорь Бородаенко. Об этом пишет издание ASTRA.

Заместитель главы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко

Инцидент произошел 13 декабря на дороге в районе хутора Высокий. Автомобиль "УАЗ-Патриот", которым управлял Бородаенко, наехал на мину. Ему ампутировали ноги. Вместе с Бородаенко в машине находились глава администрации Вязовского сельского поселения и еще один житель Краснояружского района, они отделались ранениями и ушибами.

Напомним, что в Украине погиб генерал-майор ВС РФ Владимир Завадский. Он мчался на трофейном авто ВСУ и подорвался на российской мине.

Ранее сообщалось, что россиянин подорвался, пытаясь захватить дрон СБУ под Авдеевкой. Украинский беспилотник не смог долететь до своей цели, однако российский военный сам спровоцировал взрыв.