В Донецке прогремели взрывы: соцсети сообщают о прилетах по базе ВС РФ (фото, видео)

По сообщению местных, дважды был атакован один и тот же объект в городе, в частности, военная база россиян.

В оккупированном россиянами Донецке 16 декабря, было громко. В одном из районе города произошел "прилет", а затем вспыхнул пожар. Об этом сообщают местные паблики.

По сообщению местных, дважды был атакован отдельный объект в городе. Из-за обстрела пострадала автозаправка и работник АЗС.

Журналист и блогер Денис Казанский сообщил, что обстрелу подверглась база российских захватчиков.

"В Буденновском районе оккупированного Донецка прилет по военной базе оккупантов. Начался сильный пожар, дым от которого видно в разных частях города", — написал он.

На видео видно густой черный дым. Также местные паблики публикуют фотографии последствий ночных попаданий.

Глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин подтвердил, что взрывы прогремели в Буденновском районе города.

"Буденновский район под обстрелами ВСУ. Будьте осторожны. Не покидайте укрытий", — написал он.

Напомним, что Путин поставил цели перед ВС РФ до 2026 года. Амбиции Кремля учитывают полный захват Донецкой и Луганской областей, а также продвижение на востоке и, "если возможно", оккупацию Харькова.

Ранее сообщалось, что начальник ГУР Кирилл Буданов заявил 14 декабря, что РФ не планирует вести войну в Украине в 2025 году. Однако он отметил, что Москва еще может подкорректировать свои планы.