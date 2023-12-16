Важный узловой центр: в ВСУ рассказали, куда будут наступать ВС РФ в случае захвата Купянска

На Купянское направление российские военные перебрасывают резервы штурмовых батальонов, чтобы компенсировать большие потери. Во время наступления враг бережет технику, однако не учитывает человеческий ресурс, рассказал начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Вооруженные силы Российской Федерации пытаются захватить Купянск в Харьковской области для создания плацдарма для дальнейшего наступления вглубь Украины. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо во время телемарафона.

"Враг от своих намерений на город Купянск не отказался", — сказал Владимир Фитьо.

Он отметил, что активные боевые действия на этом участке фронта оккупанты возобновили с начала октября. В течение пятницы 15 декабря возле Синьковки украинские военные отбили девять вражеских атак. Оккупанты пытаются захватить населенный пункт для дальнейшего создания плацдарма для наступления на Купянск.

По словам Фитьо, Купянск является важным узловым центром. Противник планирует использовать город как плацдарм для наступления на другие неоккупированные территории. Кроме этого, на Купянское направление оккупанты перебрасывают резервы штурмовых батальонов, чтобы компенсировать большие потери. В частности, в течение суток враг дважды применил два дрона-камикадзе и совершил 258 обстрелов. Зато украинские военные ликвидировали сотни оккупантов и уничтожили 14 единиц военной техники, среди которых — три танка. В четверг ВС РФ потеряли больше техники — девять танков и десять БМП.

Он добавил, что для наступления оккупанты активно используют технику и человеческий ресурс, в частности враг больше бережет технику, тогда как человеческий ресурс для него роли не играет.

"Бросают людей на штурмы, разведку боем, и просто мясные штурмы, не считая потери", — пояснил Владимир Фитьо.

Напомним, 12 декабря военный обозреватель Александр Коваленко заявил, что не стоит преувеличивать возможности ВС РФ, которые перегруппировались на Купянском направлении. По его словам, возможности УВ "Запад" ограничены и не позволяют рассчитывать на эффективный прорыв линий обороны.

Тогда же начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что Купянск начали укреплять кольцевой обороной по образцу Харькова. Он отметил, что по состоянию на декабрь фортификационные сооружения строят на всех направлениях, однако приоритет на четырех из них.