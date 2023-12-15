Бои возле Купянска: снайперы ССО расстреляли российские саперные группы (видео)

Оккупанты пытались заминировать лес на Купянском направлении. ССО сорвали планы врага и уничтожили две вражеские саперные группы, в состав которых входили четыре военных РФ.

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Снайперы Сил Специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили саперные группы врага на Купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ССО в Telegram.

"Во время ночного наблюдения на наиболее опасных участках на Купянском направлении снайперы 8-го отдельного полка обнаружили две вражеские саперные группы", — говорится в сообщении.

Военные рассказали, что российские оккупанты планировали установить в лесу инженерные заграждения, однако снайперы ССО открыли огонь и уничтожили обе группы, которые состояли из четырех россиян.

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Украинские бойцы опубликовали ролик, в котором показали, как обнаружили ночью вражескую группу, которая пыталась заминировать участок в лесу. Однако снайперы сорвали планы врага и с помощью стрелкового оружия уничтожили врага. После метких выстрелов — оккупанты падали на землю и погибали.

"Идем дальше!" — добавили в пресс-службе ССО.

Напомним, 14 декабря стало известно, что украинский беспилотный летательный аппарат уничтожил российский танк. Дрон успешно залетел в люк тяжелой бронированной техники.

12 декабря аналитики DeepState рассказали об эффективной работе 35-й ОБрМП возле Крынок на левом берегу Херсонской области. В результате действий украинских бойцов оккупанты понесли потери на западных окраинах населенного пункта. По данным аналитиков, российские военные пытались убежать с позиций на технике, однако украинские бойцы нанесли по ним точные удары.