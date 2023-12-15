Бої біля Куп'янська: снайпери ССО розстріляли російські саперні групи (відео)

Окупанти намагалися замінувати ліс на Куп'янському напрямку. ССО зірвали плани ворога та знищили дві ворожі саперні групи, до складу яких входили чотири військових РФ.

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Снайпери Сил Спеціальних операцій Збройних сил України знищили саперні групи ворога на Куп'янському напрямку. Про це повідомили в пресслужбі ССО в Telegram.

"Під час нічного спостереження на найбільш небезпечних ділянках на Куп’янському напрямку снайпери 8-го окремого полку виявили дві ворожі саперні групи", — йдеться у повідомленні.

Військові розповіли, що російські окупанти планували встановити в лісі інженерні загородження, проте снайпери ССО відкрили вогонь та знищили обидві групи, які складалися з чотирьох росіян.

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Українські бійці опублікували ролик, у якому показали, як виявили вночі ворожу групу, яка намагалася замінувати ділянку в лісі. Проте снайпери зірвали плани ворога та за допомогою стрілецької зброї знищили ворога. Після влучних пострілів — окупанти падали на землю та гинули.

"Йдемо далі!" — додали в пресслужбі ССО.

Нагадаємо, 14 грудня стало відомо, що український безпілотний літальний апарат знищив російський танк. Дрон успішно залетів у люк важкої броньованої техніки.

12 грудня аналітики DeepState розповіли про ефективну роботу 35-ї ОБрМП біля Кринок на лівому березі Херсонської області. У результаті дій українських бійців окупанти зазнали втрат на західних околицях населеного пункту. За даними аналітиків, російські військові намагалися втекти з позицій на техніці, проте українські бійці завдали по них влучних ударів.