Прямісінько у люк: оператори БПЛА ювелірно знищили танк окупантів (відео)

Безпілотник, який успішно залетів у люк російського танка, був придбаний на кошти українців, розповів волонтер Сергій Стерненко.

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Український дрон знищив російський танк, залетівши в люк. Результат роботи операторів БПЛА опублікувала у Telegram-каналі Тактична Група "Адам".

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На відео можна побачити, як дрон направили у бік важкої броньованої техніки. Як виявилося, безпілотник, який успішно залетів у люк, був придбаний на кошти підписників, як повідомляється у Telegram-каналі волонтера Сергія Стерненка.

"Прямісінько у люк танка вашим дроном!" – йдеться у дописі.

Застосування дронів проти військ РФ

У 59-й бригаді розповіли, як знищили техніку РФ. Захисники ліквідували вогневу систему російський "Солнцепек" вартістю близько 15 мільйонів доларів одним БПЛА.

Бійці 4 грудня показали, як дрон "Баба Яга" закидає окупантів гранатами на лівому березі Дніпра. Безпілотний бомбардувальник обладнаний інфрачервоною камерою, що дає йому змогу, користуючись нестачею систем РЕБ в окупантів, знищувати їхню техніку. Український гексакоптер Vampire, який російські військові прозвали "Баба Яга", допоміг Збройним силам України продовжити контрнаступ у районі Кринок Херсонської області.

Бійці 103-ї бригади у листопаді знищили FPV-дроном ЗРК "Тор" під Куп'янськом. За місяць бійці 103-ї Окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України уразили два ЗРК "Тор". Перший отримав серйозні пошкодження, проте втік, тоді як другий — остаточно знищений.

Нагадаємо, морпіхи 14 грудня показали, як зупиняють росіян під Кринками на Херсонщині. Морські піхотинці ведуть стрілецькі бої з росіянами у лісистій місцевості на лівому березі Дніпра, показано на відео 38-ї ОБрМП. Також діють дронами, дістаючи ворога на відстані кількох кілометрів.