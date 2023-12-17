"Это приказ": Путин установил для ВС РФ новые сроки захвата Авдеевки, — росСМИ

С предыдущей задачей — оккупировать город до декабря — ВС РФ не справились. Теперь дату отодвинули, а мобилизованные россияне стреляют себе в ноги, чтобы не идти на штурм.

Российским военным озвучили новые сроки захвата города Авдеевка в Донецкой области. Соответствующую задачу поставил президент Владимир Путин. Об этом со ссылкой на источники среди офицеров ВС РФ сообщили в медиа "Кремлевская табакерка" 17 декабря.

Двое неназванных оккупантов, которые штурмуют Авдеевку, и еще один офицер, который находится в Донецке, подтвердили новое задание для вражеской армии.

"Это приказ Путина", — передали журналисты.

ВС РФ должны захватить Авдеевку до Нового года. В Москве хотят, чтобы 2024 год начался для россиян "с победы на фронте".

"Задача — не просто взять Авдеевку до 1 января, а взять ее как можно быстрее. Я так понимаю, что Владимир Владимирович хочет вспомнить эту победу в своем новогоднем обращении. Если не получится, то тоже ничего, но лучше чтобы получилось. Такие вводные, насколько я знаю, передали из Москвы", — рассказал один из оккупантов.

Другой офицер поделился, что недоволен приказом Путина. Он описал потери ВС РФ и спрогнозировал, что в случае усиления штурма они будут еще больше.

"Если сейчас у нас под Авдеевкой погибает и теряет руки и ноги от 200 до 600 бойцов в день, то представляете, что будет, если мы усилим штурмы? А тут еще мобилизованные стали хуже воевать", — сказал он.

По его словам, россияне верят, что будет демобилизация. Оккупанты "надеются дожить" до нее, поэтому избегают штурмов.

"Некоторые даже в ногу себе стреляют, чтобы на штурм не идти. Два таких случая знаю. А тут еще эта спешка…", — передал офицер.

Источники считают, что захватить Авдеевку в назначенные сроки — возможно. Однако, будет ли эта задача действительно выполнена, прогнозировать никто не берется.

"Отметим, что прошлое задание президента — взять Авдеевку до 1 декабря — выполнено, к сожалению, не было", — добавили в медиа.

Авдеевка на карте боевых действий Фото: Deep State

Напомним, украинский командир с позывным "Зам" рассказал, что российские оккупанты все чаще применяют на Авдеевском направлении БПЛА. Только за два дня позицию его роты 35 раз атаковали FPV-дроны.

11 декабря офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов рассказал о новой тактике ВС РФ под Авдеевкой. По его словам, оккупантов выпускают на поле боя без оружия и бронежилетов. Все это они должны "добывать" самостоятельно.