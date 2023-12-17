ВС РФ продвинулись возле Вербового и Бахмута: технику берегут и наступают пехотой, — ISW (карты)

Продвижение оккупантов под Купянском остановлено, но в районе Авдеевки продвигаются. Здесь с октября силы РФ потеряли свыше 211 единиц техники, больше половины — за первые три недели наступления.

16 декабря российские войска продолжали наступление в районе линии Купянск — Сватово — Кременная, но без подтвержденных успехов. ВСУ отразили по меньшей мере 11 атак под Синьковкой. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 16 декабря.

По данным Генштаба ВСУ, пять атак были отражены возле Макеевки и на востоке от Терн (15 км от Кременной) и Ямполовки (17 км от Кременной).

Российские источники сообщили, что ВС РФ проводили атаки в 20 км от Купянска, а также о неуспешных атаках ВСУ. По данным командования ВСУ, российские войска начали применять более эффективные вооружения вместо "Ланцетов" в направлении Купянска и Лимана.

Купянск, ката боев

ВС РФ продвинулись возле Бахмута

Локализованные наступления оккупационных войск под Бахмутом были успешными. Согласно геолоцированных кадрам, ВС РФ продвинулись к северу от Хромового. Генштаб ВСУ сообщил о безуспешных атаках возле Богдановки и ряда других населенных пунктов.

Российские источники также сообщали о неуспешных атаках своих войск в направлении от Хромового. Российские "военкоры" продолжают называть локализованные наступательные операции РФ в районе Бахмута операциями для продвижения к Часову Яру (12 км от Бахмута).

По данным Минобороны РФ, на окраинах Клещиевки действуют элементы спецназа "Ахмат".

Больше 211 единиц техники под Авдеевкой

ВС РФ 16 декабря добились определенных продвижений на Авдеевском направлении. Геолоцированные кадры за 15 декабря подтвердили, что ВС РФ продвинулись к западным окраинам промзоны.

Авдеевка, карта боев

Российские "военкоры" 15 и 16 декабря сообщали о продвижении к северу от Степового (3 км к северо-западу от Авдеевки) и в промзоне. Сообщалось о продвижении по фронту шириной в один километр к северу от Степового, на 200 метров к югу от мусороперерабатывающего завода в районе Красногоровки (5 км от Авдеевки), и наступлении по фронту шириной 540 метров и глубиной 350 метров в промышленной зоне.

В свою очередь, Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ безуспешно атаковали восточнее Новобахмутовки (9 км от Авдеевки), Степового, а также южнее Северного и Первомайского.

По данным аналитиков из Frontelligence Insight, спутниковые снимки за период с 10 октября по 28 ноября показали, что российские силы потеряли больше 211 единиц техники под Авдеевкой. Больше половины всех потерь пришлись на первые три недели наступления под Авдеевкой.

Сообщается, что теперь от механизированных наступлений ВС РФ перешли к пехотным штурмам, чтобы поберечь технику.

Запорожье

ВСУ продолжали контратаки в районе Работино, но без подтвержденных продвижений. В свою очередь, ВС РФ добились незначительного продвижения в районе к северо-западу от Вербового. Геолоцированные кадры за 15 декабря это подтвердили.

Запорожская область, карта боев

Российские источники утверждали, что 13 декабря ВС РФ отбили позиции к северу от Вербового и установили контроль над позициями к западу от Работино, которые были захвачены 15 декабря.

Генштаб ВСУ сообщил об отраженных по меньшей мере восемь атак российских войск к западу от Новопокровки и к югу от Работино.

Левобережье Днепра

Левобережье Херсонской области

Силы обороны продолжили наступательные операции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ пытались продвинуться к лесу возле Крынок (30 км от Херсона) 15 и 16 декабря, и что в этом районе идут тяжелые бои. Российский военкор отмечал, что ВС РФ продолжали наносить удары по украинским позициям возле Антоновского железнодорожного моста к северу от Поймы (15 км от Херсона).

Напомним, что дроны ВСУ подавили российскую артиллерию на левобережье, поэтому ВС РФ использует КАБы.

Также сообщалось, что СМИ геолоцировали видео и подтвердили, что в Мариуполе сгорела база РФ.