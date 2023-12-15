Движение к Курахово: в британской разведке рассказали о частичном успехе ВС РФ в Марьинке

По данным ведомства, российские войска могли сократить небольшой участок, подконтрольный ВСУ, чтобы обеспечить безопаность двух шоссе, которые ведут на на запад.

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Россия продолжает ожесточенные бои за контроль над разрушенным городом Маринка Покровского района Донецкой области и его окрестностями на юге Украины. Вероятно, Россия еще больше сократила небольшой участок территории, контролируемый Украиной, который остается в черте города. Об этом говорится в сводке Военной разведки Минобороны Великобритании от 15 декабря.

По данным военных Соединенного Королевства, одной из оперативных целей России в этом районе, по всей видимости, является обеспечение безопасности шоссе 00510 и N15, чтобы в конечном итоге продвинуться дальше на запад к городу Курахово.

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Почти 2 года штурмов: в РФ заявили об установлении российского флага в Марьинке (фото)

"Несмотря на постепенные успехи, крупный оперативно значимый прорыв России в этом секторе остается маловероятным", — резюмировали в Минобороны Британии.

Ситуация в Марьинке — карта боев

13 декабря в сети появилась информация о захвате города Марьинка российскими оккупантами. Николай Ворошнов, аэроразведчик из 72-й бригады, подтвердил, что вооруженные силы Российской Федерации контролируют этот населенный пункт.

Вечером того же дня командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что Оборона города Марьинка Донецкой области продолжается, несмотря на заявление российских оккупантов о захвате населенного пункта.

Ситуация в Марьинке, где продолжаются ожесточенные бои Фото: deepstatemap.live

14 декабря аналитики DeepState сообщали, что Вооруженным силам России удалось оккупировать Марьинку почти на 100%.