Рух до Курахового: у британській розвідці розповіли про частковий успіх ЗС РФ у Мар'їнці

За даними відомства, російські війська могли скоротити невелику ділянку, підконтрольну ЗСУ, щоб забезпечити безпеку двох шосе, які ведуть на захід.

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Росія продовжує запеклі бої за контроль над зруйнованим містом Маринка Покровського району Донецької області та його околицями на півдні України. Ймовірно, Росія ще більше скоротила невелику ділянку території, контрольовану Україною, яка залишається в межах міста. Про це йдеться у зведенні Оборонної розвідки Міноборони Великої Британії від 15 грудня.

За даними військових Сполученого Королівства, однією з оперативних цілей Росії в цьому районі, вочевидь, є забезпечення безпеки шосе 00510 і N15, щоб зрештою просунутися далі на захід до міста Курахове.

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Майже 2 роки штурмів: у РФ заявили про встановлення російського прапора у Мар'їнці (фото)

"Попри поступові успіхи, великий оперативно значущий прорив Росії в цьому секторі залишається малоймовірним", — резюмували в Міноборони Британії.

Ситуація в Мар'їнці — карта боїв

13 грудня в мережі з'явилася інформація про захоплення міста Мар'їнка російськими окупантами. Микола Ворошнов, аеророзвідник із 72-ї бригади, підтвердив, що збройні сили Російської Федерації контролюють цей населений пункт.

Увечері того ж дня командувач ОСГВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Оборона міста Мар'їнка Донецької області триває, попри заяву російських окупантів про захоплення населеного пункту.

Ситуація в Мар'їнці, де тривають запеклі бої Фото: deepstatemap.live

14 грудня аналітики DeepState повідомляли, що Збройним силам Росії вдалося окупувати Мар'їнку майже на 100%.