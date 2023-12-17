"Атеш" зашел на территорию ФСБ и разведал Южную бухту в Севастополе: что зафиксировали (фото)

Партизаны смогли зафиксировать два корабля проекта 22460 и корабль береговой охраны, кроме того обнаружили два противодиверсионных катера проекта 21980 "Грачонок" и подводную лодку.

Украинское подполье продолжает разведывательные действия во временно оккупированном Крыму. На этот раз они вплотную зашли на территорию ФСБ и смогли узнать об их месте дислокации и численности. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Примечательно, что мы смогли зафиксировать у них два корабля проекта 22460 и корабль береговой охраны", — говорится в сообщении.

Также партизаны провели разведку Южной бухты в Севастополе. Агенты зафиксировали два противодиверсионных катера проекта 21980 "Грачонок" и подводную лодку.

Кроме того, отмечается, что координаты всех объектов оперативно передали Силам обороны Украины.

"Мы предлагаем ФСБ перестать искать наших агентов и заняться своей собственной безопасностью", — отмечается в заметке.

Напомним, 14 декабря стало известно, что украинские партизаны провели успешный ночной рейд по улицамМосквы, в частности "Атеш" проник в воинскую часть Национальной гвардии России, которая расположена на улице Проектируемый проезд 4579, 56. Подполью удалось отснять несколько "интересных материалов", их уже передали Вооруженным силам Украины.

11 декабря в партизанском движении "Атеш" рассказали о разведке воинской части Росгвардии в Котовске Тамбовской области. Партизанам удалось завербовать российского офицера из строевой части, он поделился важными списками и информацией. Также стало известно, что часть подразделений Росгвардии задействована в войне против Украины, в результате потери некоторых из них достигают 70%.