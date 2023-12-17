Нардеп объяснила, зачем Украина готовит три линии фортификационных укреплений

Устинова отмечает, что Украина готовится к тому, что в США могут не утвердить пакет финансовой помощи Украине в этом году.

В октябре президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на финансирование поставок оружия и другую помощь Украине и Израилю общей суммой в $106 млрд, из которых на Украину планировалось свыше $60 млрд. Однако сейчас вопрос завис, и наша страна рискует остаться без поддержки. Народный депутат Александра Устинова, глава фракции партии "Голос", в эфире "Единого телемарафона" заявила, что Украина готовится к такому развитию событий.

"Я надеюсь, что эта помощь будет проголосована, и в первую очередь это касается поступления оружия в Украину, потому что сейчас ключевое, что нам надо, – это оружие. С тех 60 миллиардов, которые мы сейчас видим в пакете, свыше 20 миллиардов предназначено на оружие, 11,8 миллиардов – на прямое бюджетное финансирование, 800 миллионов, которые сейчас собирается Америка выделить Украине, – это остатки, которые были на счетах и остались с предыдущего бюджета. Если, конечно, не будет оружия, мы уже готовимся. Мы готовим фортификационные укрепления, сейчас три линии, понимая, что особенно зимой нам придется переходить к оборонной войне, а не идти в наступление, как до этого было, И мы хорошо понимаем, что даже когда будут выделены деньги, в мире заканчиваются боеприпасы", – сообщила она.

Как известно, 13 декабря Палата представителей завершила свои голосования, так и не поддержав пакет помощи Украине. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что республиканцы месяцами держали критическую помощь Украине в заложниках. По его словам, они четко услышали месседж главы Кремля Владимира Путина по достижению своих целей в Украине. Обе палаты Конгресса США вернутся к работе 9 января 2024 года, поэтому в этом году на помощь рассчитывать не приходится.

Президент Украины Владимир Зеленский покинул США без четких обязательств, что важнейший союзник Киева продолжит поддержку нашей страны из-за продолжающихся боевых действий.

"Кажется, администрация Байдена просит миллиарды дополнительных долларов без надлежащего надзора, без четкой стратегии победы и без каких-либо ответов, которые, по моему мнению, американский народ должен получить", — заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон после личного обращения Зеленского.

Ранее Фокус писал, почему партнеры Украины задерживают утверждение помощи.