Зеленский предупредил Конгресс США об угрозе партизанской войны в Украине, — СМИ

По данным журналистов, президент Украины покинул США без четких обязательств, что важнейший союзник Киева продолжит поддержку Киева из-за продолжающихся боевых действий.

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Во время визита в США президента Украины Владимира Зеленского состоялась встреча с американскими законодателями. Украинский лидер предупредил о возможности партизанской войны в Украине, если Штаты не выделят новый пакет военной помощи на 61 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Выделение военной помощи на 2024 год является жизненно важным для Украины. Заявляется, что Зеленский покинул Вашингтон без четких обязательств, что важнейший союзник продолжит поддержку, потому что война против РФ затянулась на третий год.

Сейчас предложение президента Джо Байдена о выделении одним пакетом помощи Украине, Израилю, Тайваню и на решение вопроса безопасности американских границ уже четыре месяца как застряли в обсуждениях конгресса. Украинский президент в прошлом году находился в Конгрессе и "купался в овациях", а сейчас прием оказался "более прохладным".

По данным источников издания, Владимир Зеленский сообщил, что в Украине будут призывать в армию мужчин старше 45 лет. Украина может быть вынуждена прибегнуть к партизанской войне, потому что помощь от США и Европы все меньше. Один из ближайших союзников Байдена сенатор Крис Кунс из Делавэра говорит, что президент не должен возвращаться и умолять о помощи и поддержке.

"Кажется, администрация Байдена просит миллиарды дополнительных долларов без надлежащего надзора, без четкой стратегии победы и без каких-либо ответов, которые, по моему мнению, американский народ должен получить", — заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон после личного обращения Зеленского.

Вместе с тем президент Зеленский сказал, что он получил позитивные сигналы после визита в США.

Напомним, 13 декабря Владимир Зеленский прибыл в Норвегию с неанонсированным визитом для встречи с лидерами Северной Европы.

Фокус разбирался, что сказали Джо Байден и Владимир Зеленский во время пресс-конференции.